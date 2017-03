Reformas al programa Medicaid enfrenta a republicanos

WASHINGTON D.C. (AP)

La iniciativa para reformar la actual la ley de salud que se encuentra en la Cámara de Representantes, donde los republicanos son mayoría, tiene competencia por parte de otros republicanos, un grupo de gobernadores que elaboró su propia propuesta sobre cómo reformar el programa Medicaid que beneficia a personas de bajos ingresos. Los gobernadores tienen la esperanza de que los senadores hallen sus ideas más persuasivas.Es un enfoque gradual, con opciones adicionales para los estados. Es probable que requiera mayor gasto federal que el proyecto en la cámara baja, pero también mantiene cubiertas a más personas. Sin embargo, al final los gobernadores siguen hablando de un cambio fundamental.Cuatro están impulsando el plan y dicen que representan a la mayoría de los 33 jefes ejecutivos estatales republicanos. No hay indicios de participación de gobernadores demócratas y es difícil de concebir un cambio importante sin ellos.Medicaid es un programa federal que cubre a más de 70 millones de personas de bajos ingresos, prácticamente a uno de cada cinco personas en Estados Unidos. Los beneficiarios van desde ancianos que viven en asilos hasta recién nacidos.El expresidente Barack Obama amplió el programa con su ley de salud para ayudar principalmente a adultos con bajos ingresos, sin hijos y que viven en casa. Casi la mitad de los 31 estados que aceptaron la expansión tienen gobernadores republicanos.La iniciativa en la Cámara de Representantes busca anular la expansión de Medicaid planteada por Obama. De forma más importante, limitará el gasto federal en el programa.La Oficina de Presupuesto del Congreso, que es apartidista, dice que la propuesta resultará en un recorte de 880 mil millones de dólares del gasto proyectado para Medicaid de 2017 a 2026. Para entonces, 14 millones de personas ya no tendrán cobertura, y el presupuesto para el programa sería 25% menor de lo que se proyecta actualmente.El plan de la Cámara de Representantes "prácticamente no ofrece flexibilidad para los estados, no asegura los recursos necesarios para garantizar que nadie quede fuera y cambia significativamente los nuevos costos para los estados", dijeron los gobernadores republicanos John Kasich de Ohio, Rick Snyder de Michigan, Brian Sandoval de Nevada, y Asa Hutchinson de Arkansas en una carta enviada hace poco a líderes legislativos.El futuro de Medicaid podría convertirse en un tema crucial a medida que el debate de la ley de salud avanza hacia el Senado. Las diferencias entre los proyectos de ambas cámaras afectarán a millones de personas.