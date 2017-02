Bajar 2 centavos a gasolina, decisión política: PRD

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados acusó que no aumentar la gasolina y disminuirla 2 centavos por litro, no tiene el objeto de proteger a las familias, sino simplemente es una decisión política pensando en el futuro del PRI, y del presidente Enrique Peña Nieto A través de Nicanor Martínez Olguín, presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Norte, el sol azteca detalló que el tricolor ya ve perdidos los procesos electorales estatales de este año y las presidenciales del 2018.“La decisión del gobierno federal de ajustar el esquema de liberalización del precio de las gasolinas e incluso disminuir algunos centavos los precios de los combustibles no tiene el propósito de proteger a las familias del País, ni garantizar una sana economía, sino que es una decisión política, pensando en el futuro político del gobierno de Enrique Peña Nieto y su partido, el PRI, porque se ven perdidos de cara a las elecciones estatales de este año y las presidenciales del 2018”, afirmó Martínez Olguín.Destacó que llama la atención la determinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público porque evidentemente es una decisión política al ver el rechazo de la población.El legislador de Poza Rica, Veracruz, se refirió también al debate que el martes pasado se dio en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, donde legisladores del PRD demandaron congruencia al PRI para echar abajo reformas que permitieron el gasolinazo, pero se negaron a entrar al fondo del tema y a regresar los precios de los combustibles a los existentes en diciembre pasado.Recordó que diputados del PRI por el estado de Tamaulipas, presentaron un punto de acuerdo donde mostraban con argumentos que sí es viable homologar los precios de las gasolinas en la frontera norte y ofrecer estímulos fiscales para evitar su encarecimiento. Al respecto, el diputado Martínez demandó a los priistas y sus aliados que el regreso de la gasolina a los precios anteriores sea para todo el País.Dijo que los priistas reculan en sus dichos y “los esconden bajo la alfombra”, lo que muestra la debilidad de sus argumentos, y denota, al mismo tiempo, que sí es posible revertir los gasolinazos, como también la reforma energética, la cual ha mostrado con creces que no está funcionando y que es necesario se revise.Señalo que es imprescindible que en el caso de la frontera Norte se atienda la petición, pero no con fines electoreros como todo apunta, ya que la mayoría de estados del Norte es gobernada por el PRI. De ahí la sospecha que este partido, en un cálculo de daños, quiera minimizar los efectos negativos para ellos.Abundó que la posibilidad de realizar los ajustes de gasolina de forma regional refuerza la hipótesis de que se detendrán donde habrá elecciones, para después encarecer nuevamente los combustibles, lo que significa un claro manejo político-electoral del tema.Por ello, recordó que el Partido de la Revolución Democrática presentó su propuesta para resolver el tema de energéticos en México, la cual fue ignorada. Sin embargo –advirtió- el tiempo está demostrando que tenemos la razón en el tema.