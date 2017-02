Cajeros se quedan con 736 mdp de los clientes

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En operaciones realizadas en cajeros automáticos, la entrega de cantidades menores a las solicitadas por los clientes, pagos no reconocidos o el cobro no reconocido de comisiones, entre otras irregularidades, alcanzó un monto de 736 millones de pesos, según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef).



Según el organismo, entre enero y septiembre de 2016, del monto total, los bancos devolvieron 479 millones de pesos, esto es, 69% de lo reclamado por los clientes.



En el periodo de referencia, se contabilizaron 313 mil 670 quejas por mal servicio de cajeros automáticos en México, de las cuales 74.6% corresponden a que no se entregó la cantidad solicitada a los clientes.



Por este concepto, los clientes reclamaron 540 millones de pesos, de los cuales 73% fue devuelto por las instituciones bancarias. El resto se quedó en el banco, al considerar la queja del cliente como improcedente.



Otras quejas por mal servicio en cajeros son pagos no acreditados es decir, aquellos realizados por el cliente y que el cajero no reconoció, por éstos se reclamaron 166 millones de pesos, de los cuales solamente se devolvieron a clientes 38%, esto es 64 millones de pesos.



En tanto, los depósitos no acreditados (depósitos a las cuentas de un cliente y que no aparecen al momento de verificarlo en cajero) tuvieron un monto reclamado por 35 millones de pesos, de los cuales 26% fue devuelto a sus clientes.



En el caso de cobros no reconocidos de comisiones los usuarios reclamaron un millón de pesos, el cual fue devuelto en su totalidad.



Esta semana, la Condusef, dio a conocer una reclamación de un cliente de CitiBanamex que al hacer un retiro de efectivo en cajero automático, no recibió la cantidad solicitada, además de que el dinero que obtuvo prácticamente era de juguete.



El cliente quería retirar 2 mil pesos y solamente recibió mil 500 en unos billetes “de prueba”, que se utilizan en los cajeros automáticos como parte de la operación de sus sistema.



“El banco contestó como una queja no favorable al cliente y tuvo que acudir a la Condusef y actualmente se encuentra en proceso de atención”, comentó el presidente del organismo, Mario Di Costanzo.



Si se presenta alguna irregularidad de este tipo, la Condusef recomendó a los afectados reportar de forma inmediata al banco la operación realizada en el cajero, ya que la institución está obligado a subsanar la cantidad que el cajero no entregó a sus clientes.



En ese sentido, las personas se debe asegurar que cualquier operación debe ser efectuada con éxito y cualquier anomalía debe reportarse inmediatamente al banco.

A la par, se debe guardar siempre el comprobante de la transacción.



Si después de acudir al banco y de presentar la documentación necesaria y la queja resulta no favorable, se debe acudir a las oficinas de la Condusef para seguir con el caso y tratar de recuperar el dinero.