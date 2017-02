Cientos de texanos votaron sin carné

AUSTIN, Texas(AP)

Funcionarios electorales de Texas reconocieron que cientos de personas pudieron votar en los comicios presidenciales de noviembre presentando una declaración jurada en lugar de un documento de identidad con foto, como exige el estado con las leyes más estrictas en la materia.



En dos de los condados más grandes del estado, las autoridades electorales estudian si remitirán los casos a las procuradurías locales para determinar si corresponde formular cargos por perjurio o violación de la ley electoral. En otras zonas, los funcionarios dijeron que dejarán pasar los errores, dada la confusión reinante entre las autoridades y los votantes.



La ley de Texas obliga al votante a mostrar una de siete formas de identificación aprobadas. Fue modificada en agosto para permitir que las personas carentes de documento con foto firmaran una declaración jurada.



A pesar de ello, las personas con licencia de conductor u otro documento con foto estaban obligadas a presentarlo en los comicios.



El presidente Donald Trump ha dicho reiteradamente, sin presentar pruebas, que los sistemas electorales de la nación son vulnerables al fraude y que él habría ganado el voto popular —la mayoría absoluta de los sufragios— de no ser por los 3 a 5 millones de inmigrantes sin autorización que votaron por su rival, Hillary Clinton.



Un análisis de The Associated Press de unas 13 mil 500 declaraciones juradas en los condados más grandes de Texas encontró al menos 500 casos de votantes que pudieron firmar la declaración sin mostrar un documento válido a pesar de indicar que lo poseían.



Otros recurrieron a las declaraciones juradas para expresar objeciones a la ley.



Una declaración jurada en el condado de Hidalgo, sobre la frontera con México, dice: "No quiso 'hacer el juego' al requisito del gobierno". En el condado de Tarrant, un juez electoral escribió en una declaración: "Ten documento con foto pero se negó a mostrarlo".



"Si vemos que alguien afirma 'tengo un documento' y se negó a mostrarlo, lo denunciaremos al fiscal", dijo Stephen Vickers, viceadministrador electoral del condado de Tarrant, que incluye la ciudad de Forth Worth. "Si quisieron usar la declaración jurada para evadir el sistema, sí, lo considero una violación".



Las autoridades republicanas de Texas difundieron el casi de una ciudadana mexicana condenada a ocho años de prisión por votar ilegalmente.



Rosa María Ortega fue condenada por votar ilegalmente en cinco elecciones entre 2005 y 2014. Su abogado allegó que tenía la residencia permanente y creía erróneamente que eso le daba el derecho de votar.