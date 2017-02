INE subsanará observaciones hechas por la ASF: Córdova

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que el organismo electoral subsanará cada una de las observaciones del Informe de la Cuenta Pública 2015 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que ascienden a 25 millones de pesos.



Al presidir la Junta General Ejecutiva del INE, Córdova minimizó la cifra respecto a los 15 mil millones de pesos ejercidos por el organismo en 2015.



“Se trata de 25 millones de pesos observados de un presupuesto operativo de más de 15 mil millones de pesos que ejerció el INE en 2015, que cuando sea notificado entrará en un proceso de subsanación de dichas observaciones".



“Pero ninguna de las observaciones señaladas supone una desviación de recursos, en eso tenemos que ser claros”, subrayó.



Aseveró que las recomendaciones que emiten la Contraloría General y la ASF son atendidas por el INE. “Estas observaciones se traducen en mecanismos normativos internos que apuntan a una mejora de las prácticas administrativas de esta institución”, indicó.



Aunque existen observaciones por 25 millones de pesos, Lorenzo Córdova aclaró que la ASF también reconoció el trabajo realizado por el INE en la instrumentación de la reforma de 2014 y los resultados en la organización del Proceso Electoral de 2015, “que es el primer proceso concurrente a la luz del nuevo modelo electoral que establece el sistema nacional de elecciones; es decir, la competencia del INE no sólo en las elecciones federales, sino también en las locales”.



El consejero presidente del INE argumentó que el organismo realiza funciones que no hace el resto de las instituciones electorales, como destinar 40% del gasto operativo a gestionar el padrón electoral —un servicio del que depende el ejercicio del derecho de la identidad de los mexicanos— y el monitoreo de medios de comunicación, tanto a nivel federal como local.



“El INE asumirá el señalamiento hecho por la ASF, como una llamada de atención, que será atendida como parte de los esfuerzos de racionalidad que ha venido haciendo el instituto, y que pretenden tener un sistema electoral más racional y menos costoso”, informó Córdova.



Las omisiones, según el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, fueron en el rubro de la actualización del padrón electoral y la expedición de la credencial para votar.



“Deficiencias en la operación y supervisión respecto de la aplicación de los recursos ejercidos en las partidas presupuestales revisadas, toda vez que se determinaron omisiones en la presentación de la documentación justificativa y comprobatoria que sustentó erogaciones por 25 millones de pesos”, indicó.



Entre los casos, están pagos efectuados a prestadores de servicios contratados bajo el régimen de honorarios en 85 casos, por un millón 761 mil pesos, correspondientes a cinco niveles que no estaban autorizados en la estructura ocupacional; pagos por 8.5 millones de pesos realizados a cuatro prestadores de servicios los cuales se devengaron en 2014, entre otros rubros.