Elba Esther, a un paso de conseguir prisión domiciliaria

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A la maestra Elba Esther Gordillo Morales le conceden un amparo que abre la posibilidad para que se le otorgue la prisión domiciliaria en un plazo de dos semanas aproximadamente.



Un tribunal federal determinó que a Gordillo Morales no se le puede negar la petición de enfrentar los procesos legales en su contra con el beneficio de la prisión domiciliaria, bajo el argumento de que aún no cumplía los 70 años de edad cuando fue detenida, informó Marco Antonio del Toro, abogado que encabeza la defensa.



Resaltó que lo importante es demostrar que la ex lideresa del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) es inocente.



“Hoy [viernes] resolvió por escrito el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, confirmar la sentencia que la ampara y la protege en aquella negativa en materia de prisión preventiva domiciliaria. Quedó firme el amparo determinando que aquellas causas que se invocaron para haberle negado la prisión domiciliaria, son ajenas al marco constitucional mexicano y a los tratados internacionales que México ha suscrito en materia de derechos humanos. Nuestro objetivo principal es determinar que nuestra cliente es inocente, tal como ha ocurrido con la acusación de defraudación fiscal”.



La resolución fue dictada durante la sesión del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal, en la Ciudad de México, que resolvió el amparo en revisión promovido.



En otras ocasiones, la defensa de Gordillo Morales informó que ella tiene 10 enfermedades, entre ellas, hepatitis viral tipo C, hipertensión arterial sistemática secundaria a la insuficiencia renal moderada, dos aneurismas seculares en ambas arterias cerebrales medias, además de que sólo tiene un riñón.



Se indicó que es claro que no hay motivo para que esté en prisión hospitalaria, pero se puede implementar la prisión domiciliaria el tiempo que duré el proceso penal mientras se trata de probar su inocencia.



“[El amparo] creo que sí es un avance significativo el que una persona que tiene una enfermedad crónica degenerativa, y a quien se le debe presumir inocente, tal como lo es, enfrente este proceso dentro de su domicilio y no privada [de la libertad] mediante una restricción de otras características”.



“Persiste una situación de enfermedades que deben ser atendidas, según los médicos, de una manera estable, donde cuente con enfermería permanente, pero el permanecer en hospital no es sano, no es dentro de la práctica clínica una recomendación médica que permita que una persona se encuentre en estas circunstancias, de tal manera que la maestra estará en su domicilio con los cuidados necesarios y en las condiciones que, no solamente ella, cualquier mexicano que tenga circunstancias análogas pueda enfrentar cuando está expuesto a un procedimiento penal”, dijo Del Toro.



Sobre la resolución, Rafael Ochoa, líder del SNTE allegado a Gordillo, escribió en una red social que “este es el primer paso, vamos por la sentencia definitiva absolutoria”.



El caso de Elba Esther Gordillo fue concluido por el Tribunal Colegiado, luego de que el 18 de noviembre de 2016 el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la atracción del caso.



El 26 febrero de 2013, la maestra fue detenida por la Policía Federal en el Aeropuerto Internacional de Toluca, acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada.