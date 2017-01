Lanzan jitomates al priista César Camacho

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Oye @TwitterLatAm, tu conexión a @periscopetv vía directa es una mierda. Acabamos de hacer el primer @JitomatazoMX y no pudimos transmitir — Arne aus den Ruthen (@arnemx) 18 de enero de 2017

Cuenta regresiva. Esta semana empezaremos a operar como grupo de protesta ciudadano.#PolíticosSinPrivilegios pic.twitter.com/YfjdfHxb7p — En tu cara diputado (@JitomatazoMX) 9 de enero de 2017

Cobarde, la emboscada de que fui objeto es reprobable en el debate democrático que promovemos. Que prevalezca la política sobre la fuerza. — César Camacho (@CCQ_PRI) 19 de enero de 2017

Un grupo de personas lanzó jitomates a diputados constituyentes del PRI, entre ellos el coordinador de la bancada, César Camacho En redes sociales, la cuenta de Twitter @JitomatazoMx se atribuyó la agresión como protesta por un bono que se adjudicaron los diputados federales.Incluso el ex funcionario en Miguel Hidalgo, Arne Aus den Ruthen, también habría participado y en Twitter replicó la información de la cuenta de los manifestantes y reclamó en su perfil que no se pudo transmitir en vivo el hecho."El coordinador de los @DiputadosPRI fue el primer #JitomatazoPRI. Vamos por el resto de la bancada hasta que regresen el bono navideño", escribió la cuenta JitomatazoMx.El hecho ocurrió esta tarde cuando Camacho Quiroz entraba al Palacio de Minería, acompañado de asesores, previo a la sesión plenaria.A través de la misma red social, el diputado Cesar Camacho calificó de cobarde la agresión y señaló que presentará una denuncia penal en contra de quien resulte responsable.Por su parte, el panista Ernesto Cordero , a través de su cuenta de Twitter, condenó la agresión y señaló que “es una vergüenza… en el PAN hacemos políticas, no ridículos”.