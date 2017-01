Cierra dólar en $22.25; nuevo máximo histórico

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Dos días previos a la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, el dólar al menudeo cerró en 22.25 pesos en las ventanillas de los bancos, 45 centavos por arriba del cierre de ayer martes y es el segundo incremento más fuerte para una jornada desde el pasado 10 de noviembre, que se confirmó el triunfo del candidato republicano.



Al inicio del día, la depreciación del peso estuvo motivada por un retroceso de los precios del petróleo, luego de que la Agencia Internacional de Energía dijera que esperaba un incremento en la producción petrolera en Estados Unidos, por lo cual el WTI cierra la sesión con una caída de 2.27% en 51.29 dólares por barril.



No obstante, el peso extendió sus pérdidas durante la sesión luego de que el nominado para Secretario de Comercio en la administración de Trump, Wilbur Ross, dijera ante el Senado que la revisión del TLCAN es una de sus primeras tareas.



Desde temprano ya se reportaba que México y Canadá serían notificados para entablar negociaciones pocos días después de la toma de protesta, lo cual ha traído de regreso la especulación en contra del peso, pero en esta ocasión también en contra del dólar canadiense, que se depreció 1.68% durante la sesión, cotizando en 1.3262 dólares canadienses por dólar.



Más tarde, la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, dijo que la economía estadounidense se está acercando a sus objetivos de máximo empleo e inflación, por lo que hace sentido reducir gradualmente su postura monetaria acomodaticia. No obstante, dio a entender que nuevos incrementos a la tasa de referencia dependerán del desempeño de la economía en los próximos meses.



El tipo de cambio al mayoreo volvió a superar el techo de los 22 pesos por dólar pocos minutos después de la conferencia de Janet Yellen, aunque la depreciación del día se debió a la combinación de una caída en los precios del petróleo, un debilitamiento general de las divisas frente al dólar y el nerviosismo relacionado a la administración de Donald Trump que iniciará en menos de dos días.



En las próximas horas no se descarta que el tipo de cambio alcance un nuevo máximo histórico, a la espera de la toma de protesta del presidente electo.