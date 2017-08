EU, agresivo; México y Canadá, conciliadores para el Tlcan

WASHINGTON D.C. (SUN)

La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) libró su primera batalla con dos frentes: México y Canadá con mensajes hacia la continuidad trilateral, y Estados Unidos manteniendo la retórica de ser el gran perdedor del pacto.



Este miércoles, el secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, argumentó que para que un tratado sea exitoso tiene que funcionar para todas las partes involucradas, porque de otra forma no es un acuerdo.



"Nuestro primer reto es encontrar el punto medio entre intereses comunes para los tres países", dijo.



La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, aprovechó la oportunidad para hablar en inglés, español y francés, y destacar que su país encara los encuentros con ánimo y esperanza de conseguir algo "muy positivo".



Pero comentó que en la renegociación su país no valora el éxito de los acuerdos comerciales por los superávits o déficits.



El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo que el Tlcan les falló a muchos de sus conciudadanos, por lo que es necesario hacer grandes cambios.



Empresarios y senadores de México expresaron que no sorprendió el tono del mensaje de Estados Unidos y confiaron en que la renegociación saldrá favorable para los 3 países.