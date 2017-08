En entrevista Bannon habla de Norcorea y supremacistas

BRIDGEWATER, Nueva Jersey(AP )

Steve Bannon, principal estratega del presidente Donald Trump, opina que no hay una solución militar para la crisis con Corea del Norte a pesar de la amenaza de Trump de desatar “fuego y furia” contra el país asiático.



En una entrevista con The American Prospect publicada online el miércoles, Bannon le dice a la publicación liberal que Estados Unidos está perdiendo la competencia económica contra China. También habla de cómo logró que fueran destituidos rivales suyos en los departamentos de Defensa y Estado.



En cuanto a los supremacistas blancos envueltos en la violencia en Charlottesville, Virginia la semana pasada, los califica de “perdedores”, “marginales” y “una cuerda de payasos”.



Una vocera de la Casa Blanca dijo: “Los comentarios de Bannon hablan por sí solos”.



Es sumamente inusual que Bannon, una de las figuras más controversiales del entorno de Trump, conceda una extensa entrevista a un periodista, mucho menos a uno de una publicación liberal.



Antes de ser asesor de campaña de Trump, él era jefe del website noticioso Breitbart, que se ha convertido en una voz de la ultraderecha y que muchos denuncian como una plataforma para contenidos racistas y nacionalistas.



Sus comentarios sobre Norcorea, que contradicen la política enunciada por Trump, podrían exacerbar los pedidos para que sea destituido. Bannon ha sobrevivido otros intentos de sacarlo de su puesto a pesar de tener malas relaciones con Trump, a quien le irrita la percepción de que Bannon fue el artífice de la victoria electoral y es el que toma las decisiones en la Casa Blanca.



En cuanto a Norcorea, “no hay solución militar, olvídense de eso”, dijo Bannon. "A menos que alguien contradiga el cálculo de que en los primeros 30 minutos de una confrontación morirán 10 millones de personas en Seúl por armas convencionales, olvídense, no hay solución militar allí, ellos tienen la ventaja”.



El miércoles Trump tuiteó que el líder norcoreano Kim Jong Un "tomó una decisión sabia y bien razonada” de no tomar acción tras emitir una serie de amenazas de ataques nucleares, inclusive contra Guam, un territorio estadounidense en el Pacífico.



Bannon también enfatizó la necesidad de que Estados Unidos asuma una posición más férrea ante China en el ámbito comercial, sin esperar a ver si Beijing logra apaciguar a Kim, como Trump le ha pedido a los chinos. Trump además ha lamentado los déficits comerciales que Estados Unidos tiene con China.



"La guerra económica con China lo es todo", declaró Bannon. "Y tenemos que concentrarnos en ese tema casi obsesivamente. Si seguimos perdiéndola, dentro de cinco o 10 años llegaremos a una encrucijada de la cual no nos podremos recuperar jamás”.



Una vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, dijo el jueves que ambos países se han beneficiado del comercio bilateral.



Cuando se le preguntó sobre los comentarios de Bannon, Hua dijo en un encuentro con reporteros: “En una guerra comercial no hay ganadores. Esperamos que las personas relevantes se abstengan de tratar un problema del siglo XXI con una mentalidad competitiva que data del siglo XIX o del siglo XX”.