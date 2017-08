Emilio Lozoya no se fugará y dará la cara, dice su abogado

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos, acusado de recibir 10 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, no se fugará y dará la cara ante las autoridades y la opinión pública por dichos señalamientos, aseguró su abogado Manuel Coello Trejo.



"El licenciado no se va a fugar porque no es culpable de nada", aseguró el defensor.



Además, reiteró que Lozoya acudirá a la Procuraduría General de la República (PGR) al mediodía y que dará una conferencia de prensa.



"Yo le dije hay que salir a dar cara porque no eres un ratero, ni un delincuente ni mucho menos y hoy invitó a que las 18 horas en el hotel María Isabel Sheraton, ahí el licenciado Lozoya va a dar una conferencia, va a leer y a responder preguntas", dijo.



Según Coello Trejo, no hay riesgo de que Lozoya sea detenido cuando acuda a comparecer a la PGR.



ENFRENTARÍA HASTA 5 CARGOS



Especialistas de la UNAM, Inacipe y de la UAM, coincidieron en que a Lozoya Austin, quien hoy rendirá su declaración ante la Procuraduría General de la República (PGR) como imputado, se le podría juzgar por los delitos de cohecho, uso indebido del servicio público, peculado, lavado de dinero y del orden electoral.



Faltas que de acuerdo con el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, no ameritan prisión preventiva.



El fin de semana pasado se dieron a conocer, en versiones periodísticas, que la empresa Odebrecht habría pagado presuntamente 10 millones de dólares de sobornos a Lozoya Austin, a cambio de ganar una licitación de 115 millones de dólares para el proyecto de remodelación de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, según revelación del diario O Globo.



La PGR citó a Lozoya a comparecer por este caso y acudirá este día en calidad de imputado.