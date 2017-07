La firma Del Toro Carazo Abogados defiende a Duarte y a Gordillo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Javier Duarte de Ochoa y Elba Esther Gordillo Morales comparten más que haber sido acusados de corrupción, lavado de dinero y desvío de fondos públicos para su beneficio personal. También comparten defensor. Se trata del despacho Del Toro Carazo Abogados que lleva la defensa del ex gobernador de Veracruz y la ex presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).



El abogado penalista de la firma Del Toro Carazo Abogados, Pablo Campuzano de la Mora es quien lleva la defensa del exgobernador veracruzano, según se dio a conocer durante la audiencia pública que se llevó a cabo el 19 de abril en Guatemala ante el juzgado Quinto Tribunal de sentencia penal, cuando los abogados que contrató Duarte de Ochoa solicitaron que se permitiera su presencia como asesor.



En su página profesional de LinkedIn, Campuzano de la Mora señala que lleva un año cinco meses como abogado en Del Toro Carazo; anteriormente trabajó para el despacho Zinser, Esponda y Gómez Mont, S.C. para López Alonso Abogados, S.C. y en Félix Cárdenas, S.C.



El despacho liderado por Marco Antonio Del Toro es el que asumió la defensa de la ex dirigente sindical Elba Esther Gordillo hace cuatro años, y el mismo que ha empujado que se le conceda prisión domiciliaria bajo el argumento de su edad y su estado de salud, lo que hasta el momento no ha ocurrido.



Anteriormente conocida como “La maestra”, Gordillo Morales ya sólo enfrenta el cargo de lavado de dinero y es este, precisamente, el que la ha mantenido en prisión.



El abogado Pablo Campuzano de la Mora llegó al hangar de la PGR a bordo de la unidad 16509 de la Policía Federal, alrededor de las 10:00 de la mañana en espera de la llegada de su cliente, el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.



Según lo que señaló el abogado, los delitos federales por los cuales está Duarte siendo investigado, no alcanzan libertad bajo caución. A decir del abogado, Duarte se veía "tranquilo" y "bien" aunque nervioso dadas las circunstancias. Sus palabras de despedida de su abogado fueron "hasta luego, nos vemos en México".