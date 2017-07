Diputados de PAN y PRD piden procesar a Duarte con transparencia

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri (PRD), señaló que la extradición del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa es el primer paso de un proceso que debe terminar con una severa sentencia por los malos manejos en su administración pública, de una clara red de corrupción, "lavado" de dinero y malversación del presupuesto veracruzano.



"En el PRD tenemos la seguridad de que no actuó solo, por lo que demandamos a las autoridades competentes gire las órdenes de aprehensión necesarias para capturar a todos los cómplices de estos actos que tanto han afectado al pueblo veracruzano", refirió.



El vicecoordinador del PRD, Jesús Zambrano, demandó que la extradición de Duarte a México no se convierta en un "show mediático" ni una "cortina de humo", que derive en la pronta liberación del ex mandatario, como una suerte de "acuerdo" con el gobierno federal.



El coordinador del PAN, Marko Cortés Mendoza, asentó que se requiere enjuiciar y castigar en forma ejemplar, "sin cálculos ni negociaciones por debajo de la mesa", a Duarte de Ochoa, quien es integrante de la nueva generación del PRI "corrupto".



Exigió a la PGR sustentar legalmente e informar con mucha transparencia y claridad la red de complicidades que permitió a Javier Duarte realizar el desvío de más de 45 mil millones de pesos, de acuerdo con las 52 denuncias que formuló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).



El vicecoordinador del PAN, Federico Döring, apuntó que la extradición de Duarte de Ochoa es un logro del gobernador panista, Miguel Ángel Yunes, por lo que confían en que el PRI a través de la PGR, "le haga pagar por sus delitos y no le brinde protección como lo hizo con el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, cuando fue detenido en España o como al parecer lo está haciendo con la esposa del veracruzano, Karime Macías".