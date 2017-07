Acusan a expolicía de Texas por homicidio de joven negro

DALLAS, Texas(AP )

Un ex policía blanco de Texas fue acusado de asesinato por la muerte a tiros de adolescente negro que salía de una fiesta en abril pasado, informaron los fiscales el lunes.



La fiscal de distrito del condado de Dallas, Faith Johnson, anunció que un jurado investigador acusó al ex agente de Balch Springs Roy Oliver por la muerte de Jordan Edwards, de 15 años.



Oliver fue despedido en mayo por violar las políticas del departamento después de que las autoridades del departamento de policía revisaron las imágenes del incidente captadas por su cámara corporal, que mostraban a Oliver disparando su escopeta contra un vehículo en movimiento que se alejaba de él y de otro agente.



Edwards, estudiante de primer año en la secundaria, dejaba una fiesta junto a sus dos hermanos y otros dos adolescentes. La policía llegó al lugar para investigar una queja de jóvenes consumiendo alcohol, cuando escucharon disparos no relacionados al incidente y vieron el vehículo alejarse.



Los disparos de la escopeta de Oliver perforaron la ventanilla del lado del pasajero y lesionaron fatalmente en la cabeza a Edwards, quien viajaba en el asiento delantero.



Johnson dijo que Oliver también enfrenta otros cargos de agresión agravada con un arma letal por parte de un funcionario público, relacionado a los otros adolescentes que viajaban en el auto.



Oliver fue acusado de homicidio en mayo por la oficina del sheriff del condado de Dallas, menos de una semana después del tiroteo. Se entregó y pagó una fianza.



Oliver fue acusado el mes pasado por dos cargos de agresión agravada con un arma letal por parte de un servidor público por un incidente no relacionado, en el que se le acusa de mostrar su arma durante un hecho de tránsito.



Oliver estaba fuera de servicio en Dallas, cuando otro vehículo impactó el suyo por detrás, según un reporte policial. Fue entonces que sacó su arma de cargo y la mantuvo apuntada al suelo.