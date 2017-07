Hugo Chávez fue un López Obrador en su tiempo: Vicente Fox

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex presidente de México, Vicente Fox Quesada, afirmó que el ex mandatario venezolano, Hugo Chávez, en su tiempo fue como el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador.



En entrevista con Carlos Loret de Mola, para Despierta, Fox Quesada advirtió que México puede tener una situación similar a la de Venezuela “con falsos profetas engañabobos” que engañan al pueblo con “soluciones mágicas” y que llegan al poder por la vía democrática y “luego se quitan la piel de oveja”.



“Chávez era un López Obrador en su tiempo, haciendo una batalla democrática con argumentos democráticos y vean en lo que resultó la fiesta, en 10 años han destruidos una nación”.



Este domingo, Fox Quesada, que gobernó México del 2000 al 2006, participó como observador en una consulta popular organizada por la oposición venezolana para rechazar el cambio de constitución que promueve el Ejecutivo de esa nación.



El canciller venezolano, Samuel Moncada, informó que Fox es una persona non grata para su país porque "vino pagado a Venezuela para promover la violencia y la intervención de potencias extranjeras" y "quiso provocar a las autoridades para armar un circo mediático que sirve a los viles intereses que lo contrataron".



El ex mandatario mexicano habló de su experiencia en aquel país y comentó que "el cambio está a la vista".



Fox advirtió que del lado de la oposición "hay firmeza" y celebró que la opinión pública internacional "se va poniendo las pilas y tomando una postura".



El ex panista calificó al gobierno de Maduro como un "régimen violento, un régimen asesino".



"Yo me di un baño de alegría, un baño de pueblo libre, me sentí en el año 2000", reconoció el ex presidente, quien ese año llegó a la Presidencia de México.



El político dijo que espera que países "de alta garantía moral" actúen como "garantes de alto al fuego" para terminar con la violencia fuego.



A pregunta expresa, el ex panista dijo que le gustaría que México fungiera como uno de estos garantes y consideró que nuestro país "está sólido".