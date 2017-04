Ssa ha interpuesto 21 denuncias por anomalías en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El secretario de Salud federal, José Narro, confió en la justicia en México, al referirse a la reciente detención del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, en Guatemala, y dijo que no tiene duda de que se actuará con toda la energía en el caso de irregularidades en salud y otros que se han ido consolidando, con todas las pruebas y evidencias en esa entidad.



Narro reinstaló la Red Tlaxcalteca de Municipios por la Salud y tomó protesta a su Comité Coordinador, en cuyo marco mencionó que la dependencia a su cargo ha interpuesto 21 denuncias en total ante la PGR luego de detectar anomalías en el estado de Veracruz y agregó que hace tres semanas se reunió con el procurador Raúl Cervantes y le pidió que se agilizarán las investigaciones.



Precisó que la Secretaría de Salud ha interpuesto denuncias en otras entidades.



“A mí me encantaría decir que es el único caso, pero no es así".

Aseguró que los recursos que van dirigidos a la salud deben servir para llevar servicios, bienes y el pago de personal, pero exclusivamente en el campo.



"Por eso, cuando hay desviaciones se denuncian. Me parece que lo que la ciudadanía mexicana está exigiendo es que se termine con prácticas que son absolutamente constitutivas de delito, de anormalidad, de corrupción y que todos tenemos que contribuir para que esto termine”.



En gira de trabajo por Tlaxcala, Narro Robles subrayó que la salud no acepta distingos de orden político, sino identifica las posibilidades de trabajar de manera conjunta en una misma dirección por el bienestar de los mexicanos.