Alerta PRD de 'arreglo' entre Gobierno federal y Duarte

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La coordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna alertó sobre la existencia de un arreglo entre el Gobierno federal y Javier Duarte para promover una extradición por delitos de carácter económico, que le permitirán salir librado luego de las elecciones, según reporta Reforma Padierna consideró que, como parte del acuerdo, las autoridades decidieron no tocar, por el momento, a sus familiares y demás excolaboradores que integran su red de corrupción."La detención de Duarte es producto de un acuerdo, es algo acordado con ellos mismos porque no es normal pensar que Duarte se deje agarrar tan fácilmente. Esto habla de que Duarte estaba completamente de acuerdo", comunicó"Hay un acuerdo con Duarte para fincarle cargos menores, de carácter económico, para dejarlo libre tarde que temprano; que apenas pase la elección quede en libertad y sin tocar a su red de corrupción ni a sus amigos ni a sus familiares".La senadora señaló que existe el riesgo de que el ex Gobernador de Veracruz, sea extraditado sólo con base en cargos de daño patrimonial que constituyen una "mini-acusación".En entrevista, la legisladora exigió a la SRE que retire la solicitud de extradición realizada al Gobierno de Guatemala, para que la PGR solicite la deportación de Duarte, con la finalidad de que responda por delitos más graves."El canciller tiene que retirar el pliego de extradición porque está muy amañado o limitado. La PGR tiene que exigir la deportación inmediata que procede porque entró con documentos falsos a Guatemala y, por tanto, su situación migratoria es irregular", dijo."Es imposible pensar que el canciller o el procurador no lo sepan. Se están yendo por el lado de la extradición justamente para aminorar y achicar la gravedad de las culpas, porque por delitos económicos incluso puede salir libre".Padierna sostuvo que Duarte y sus cómplices no sólo deben pagar por el desfalco de más de 35 mil millones de pesos, sino también por el endeudamiento por 65 mil millones de pesos y las violaciones a los derechos humanos.