Cuauhtémoc Blanco busca limpiar su nombre por acusación de crimen

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Cuauhtémoc Blanco, alcalde de Cuernavaca, busca limpiar su nombre, luego de que el un sujeto acusado de asesinar al empresario Juan Manuel García Bejarano, lo señaló de haber ordenado el crimen.



"Cuauhtémoc Blanco quiere limpiar su nombre, no quiere que se le vincule con un acto tan monstruoso como ése", aseguró Pablo Ojeda, abogado del edil.



Entrevistado por Ciro Gómez Leyva, el defensor del ex futbolista afirmó que Blanco "no se va a esconder, está de regreso en México y en la tarde estará en Cuernavaca". El edil fue captado en Estados Unidos, en un juego de beisbol hace unos días.



La semana pasada, luego de que el acusado señaló al alcalde de Cuernavaca de ordenar el crimen, Blanco rechazó las acusaciones a través de un comunicado en redes sociales.



El ex futbolista lamentó "los profundos niveles de cinismo y cobardía por parte del grupo político que durante los últimos 8 meses me ha querido destituir de mi cargo a través de un proceso de revocación de mandato, de suspensión definitva y de juicio político".



Blanco ha solicitado a la PGR y a Segob que investiguen el crimen de García Bejarano.