Buscan a hombre que transmitió homicidio por Facebook

CLEVELAND, Ohio(AP )

Las autoridades de varios estados del Noreste de Estados Unidos están el lunes a la caza de un hombre que colocó en Facebook un espeluznante video de sí mismo matando a tiros a un transeúnte inocente que recogía latas vacías del piso en Cleveland.



Steve Stephens, de 37 años, mató a tiros de manera aleatoria a un hombre de 74 años el domingo, dijeron las autoridades.



Aunque las autoridades sospechan que Stephens salió de Ohio, el comandante policial de la ciudad dijo que el último lugar donde se le vio fue en el sitio de la balacera y que detectives han hablado con él por teléfono celular.



La policía ha registrado establecimientos en toda la ciudad, dijo el jefe policial Calvin Williams, quien advirtió a la ciudadanía a tomar precauciones a lo largo del día.



"Podría estar en cualquier parte", declaró Stephen Anthony, agente del FBI en Cleveland. "Puede estar lejos, cerca o entre los dos".



Las autoridades alertaron a las poblaciones de Pensilvania, Nueva York, Indiana y Michigan a que estén atentas por si ven a Stephens.



El hombre asesinado, un trabajador retirado de una fábrica de metales llamado Robert Godwin Sr., al parecer estaba caminando por la calle recogiendo latas vacías en una bolsa de plástico, algo que según su hijo, hacía con frecuencia.



La policía declaró el lunes que Godwin es hasta ahora la única víctima de Stephens, a pesar de que el hombre coloco antes otro video en Facebook asegurando que había matado a más de una docena de personas.



No quedaba claro el motivo del crimen. En el video Stephens le dice a Godwin el nombre de una mujer y exclama, "ella es la razón de lo que te pasará ahora". Godwin no parece reconocer el nombre de la mujer.



Se ve a Stephens apuntando su pistola hacia Godwin, quien se cubre el rostro con la bolsa de plástico.



Facebook dijo que el video fue subido después del crimen y que el suceso no fue transmitido en vivo por Facebook Live, como había dicho la policía en un principio. Pero Stephens sí se conectó a Facebook Live más adelante el domingo.



El video quedó en Facebook unas tres horas antes de ser retirado. También fue eliminada la página de Facebook de Stephens.



"Este fue un crimen atroz y nosotros no permitimos ese tipo de contenido en Facebook", dijo la empresa. "Trabajamos arduamente para mantener un ambiente sano en Facebook, y cooperamos con las autoridades en casos de emergencia, cuando la seguridad de la ciudadanía está amenazada".



El hijo de la víctima, Robert Godwin Jr., dijo a Cleveland.com que no ha visto el video pero que otras personas le habían dicho.



"La verdad es que no lo quiero ver", comentó.



En otro video, dijo la policía, Stephens se jacta de haber matado a otras 13 personas.



"Como dije, ya maté a 13 así que voy por el 14 en estos precisos momentos", dijo Stephens.



La policía no ha confirmado ninguna otra muerte ni ataques a tiros, dijo el comandante policial Calvin Williams.



Dijo que han conversado con parientes y amigos de Stephens, quien trabajaba en Beech Brook, una agencia de asistencia psicológica con sede en Pepper Pike, cerca de Cleveland.



La portavoz de Beech Brook, Nancy Kortemeyer, dijo que el crimen ha conmocionado a la empresa.



"Esperamos que la policía de Cleveland pueda detener al señor Stephens lo más pronto posible y antes de que nadie más quede lastimado", dijo Kortemeyer en un comunicado.



En uno de los videos sale Stephens esgrimiendo su carnet de empleado de Beech Brook.



"Estoy matando a gente incluso con el carnet de Beech Brook puesto", declaró.



Stephens además menciona a su fraternidad colegial, la Omega Psi Phi, en uno de sus mensajes de Facebook. La fraternidad emitió un comunicado la noche del domingo ofreciendo "nuestras más sinceras y sentidas condolencias, orando que llegue el consuelo a las familias" afectadas por el suceso.