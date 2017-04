Familia de Duarte está libre y sin cargos

CIUDAD DE MÉXICO()

A pesar de estar vinculada a la red de lavado de dinero del ex gobernador Javier Duarte, las autoridades mexicanas dejaron ir a su esposa Karime Macías Tubilla y sus familiares.



La esposa de Duarte, sus suegros, Jesús Antonio Macías y María Virginia Yazmín Tubilla Letayf, su cuñada, Mónica Ghihan Macías Tubilla, y su concuño, José Armando Rodríguez Ayache, eran investigados por la PGR, incluso les fueron aseguradas cuentas bancarias.



Duarte fue detenido el sábado en la noche en un hotel de Guatemala, en el que también estaban su esposa, hijos, suegra, cuñada y concuño.



EN LIBERTAD



Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, dijo que la esposa de Duarte y sus familiares, fueron dejados en libertad.



"(Karime Macías) No tiene ninguna solicitud para una detención con fines de extradición. Están libres, no tienen ninguna situación de enfrentar la justicia mexicana, entonces ellos pueden moverse libremente en México", dijo ayer Elías Beltrán durante una conferencia en la embajada de México en Guatemala.



PASA PRIMERA NOCHE EN UNA CELDA VIP



Por: Agencia Reforma



CIUDAD DE MÉXICO.- El ex gobernador de Veracruz Javier Duarte está recluido desde la madrugada de ayer en una miniprisión de máxima seguridad en Ciudad de Guatemala.



La Policía Nacional Civil (PNC) de ese país reportó que Duarte fue internado en la cárcel del Cuartel de Matamoros, ubicada en instalaciones militares y considerada una instalación para reos VIP.



"No tengo comentarios, gracias", expresó el ex priista alrededor de las 03:00 horas locales (una más en México), antes de ser ingresado.



El centro penitenciario tiene capacidad para sólo 32 internos, por lo que alberga principalmente a ex funcionarios y empresarios acusados de corrupción.