No había orden de juez para traslado de hijo de "El Azul"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), informó que el amparo otorgado por el Juez Cuarto de Distrito en Sinaloa, José Luis Estrada Amaya, a Juan José Esparragoza Monzón, alias "El Negro", para no ser trasladado a un penal federal, se debió a que no había orden de un juez para cambiar al interno de penal.



La Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recordó el CJF en un comunicado, establecen que contra el acto reclamado consistente en una orden de autoridad administrativa de trasladar a un interno de un centro penitenciario a otro, procederá en todos los casos la concesión de la suspensión de oficio y de plano, por lo que el juez de Distrito que conoció de la demanda de amparo, estaba obligado a conceder dicha medida cautelar.



"La jurisprudencia, que es de aplicación obligatoria para los juzgadores, es clara en establecer que se debe conceder la suspensión mencionada, cuando la orden de traslado de un centro penitenciario no es emitida por la autoridad judicial (juez) a cargo del proceso.



"En este caso en específico, se atribuyó que la orden de traslado reclamada en el amparo, provenía de autoridades administrativas y no de un juez federal, lo que permitió considerarla como un acto fuera de procedimiento que afecta la libertad personal, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo y las jurisprudencias emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J.17/2013 (10a) y 1a./J.83/2015 (10a)", precisó.