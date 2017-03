Veracruz, el mayor cementerio clandestino del País

XALAPA, Veracruz(SUN)

Los 250 cráneos y los más de mil restos humanos hallados en el predio Colinas de Santa Fe colapsaron los sistemas periciales del estado y obligaron a suspender la búsqueda por la falta de lugar para colocar los despojos e insumos para el cruce de datos genéticos, admitió el fiscal Jorge Winckler.



Aproximadamente a dos kilómetros y medio del fraccionamiento Colinas Santa Fe, al Norte del puerto de Veracruz, yace el cementerio que inauguró el crimen organizado.



Se trata de un área de médanos cubiertos por maleza donde se aprecian montículos de tierra suelta, pero también se observa trabajo de remisión que realizado por familiares de desaparecidos y por autoridades.



Los servicios periciales del estado y el Servicio Médico Forense de la Universidad Veracruzana, que efectúan las labores de reconocimientos de los restos, se encuentran rebasados.



El fiscal señaló que con los restos hallados en el predio Colinas de Santa Fe suman 300 cuerpos pendientes de identificar por la falta de insumos.



Incluso, reconoció que no se han procesado otras fosas clandestinas porque se carece de espacio para el resguardo de posibles exhumaciones.



“Sí, totalmente [rebasados los Servicios Periciales]; hay fosas que no se trabajan, porque no tenemos dónde acomodar los restos; tenemos convenios pero es insuficiente el Semefo de la UV y el que tenemos en la fiscalía”, dijo.



Confió en que los restos humanos bajo resguardo se identifiquen, puesto que deberán contar con material genético para realizar las pruebas de ADN. Mencionó que quemaron a algunas personas en esa zona de Colinas de Santa Fe; sin embargo, resaltó que el Laboratorio ADN, de la Ciudad de México, se ofreció a analizar restos, incluso para el caso de los quemados, pues cuenta con tecnología avanzada para la identificación de personas.



“Todos los restos se van a identificar si hay todavía material genético, si no hay material genético, es muy complicado; hay restos que son muy complicados de extraer material genético porque no sólo fueron simplemente enterrados, hay algunos que los quemaron”, añadió.



Identifican a dos. De los 250 cuerpos que han sacado de Colinas de Santa Fe, dos fueron identificados y entregados a sus familiares. Se trata del ex agente del Ministerio Público de Cardel e integrante del operativo Veracruz Seguro, Pedro Alberto Huesca Barradas, y su oficial secretario Gerardo Hernández.



El fiscal dijo que existen detenidos; aunque recordó que la secrecía de las investigaciones impide que se revelen mayores datos, comentó se presume que pertenecieron a una unidad de seguridad: “Hay gente detenida que participó en el homicidio y levantamiento de los compañeros de la Policía Ministerial, que son los únicos que hasta este momento se han encontrado aquí”. Autoridades localizaron ayer un predio de la comunidad de Arbolillo, en Alvarado, donde se presume la existencia de más fosas. Un binomio canino realizó la exploración en el terreno, el cual resultó positivo para cuerpos enterrados.