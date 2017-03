Explosión en casa de suburbio de Washington DC

ROCKVILLE, Maryland (AP)

Una casa en un suburbio de la capital estadounidense quedó reducida a escombros el viernes por la madrugada luego de una explosión atronadora que se escuchó a kilómetros (millas) de distancia y dañó viviendas vecinas, informaron las autoridades.



La explosión remeció el suburbio residencial de Rockville alrededor de la 1 de la mañana y esparció escombros a gran distancia, dijo un oficial de bomberos. Añadió que se desconocía la causa.



Las autoridades dijeron que no habían recibido informes de víctimas, pero los vecinos dijeron que un hombre vivía en la casa y no sabían si se encontraba allí en el momento de la explosión. Rescatistas con perros e investigadores se encontraban en el lugar al amanecer.



"Es apenas una pila de escombros, una pila de ladrillos. No queda nada de la casa", dijo Pete Piringer, principal vocero del servicio de rescate del condado de Montgomery".



Añadió que varias casas vecinas sufrieron daños.



Los bomberos tardaron unos 20 minutos en extinguir las llamas.

Piringer dijo que se desconocía la situación del ocupante de la casa y que los investigadores removerían los escombros para tratar de averiguar la causa de la explosión.



No se descartaba la posibilidad de una explosión de gas, aunque no se informó de filtraciones. Las autoridades tomaron la precaución de cortar el suministro de gas y electricidad al vecindario y pidieron a los vecinos que abandonaran sus casas temporalmente.