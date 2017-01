Gasolinazo muestra hartazgo de la población, advierte CCE

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Las movilizaciones y protestas que surgieron en el país por el aumento a los precios de las gasolinas son reflejo del hartazgo de la población a la corrupción, el dispendio y a la impunidad ante esos ilícitos, aseveró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón.



“La estabilidad y la cohesión social dependen en gran medida de que pongamos un freno a la corrupción. Esa es la vacuna contra amenazas como el populismo y la polarización social. Y no puede haber estabilidad económica sin estabilidad social”, expuso en su mensaje semanal.



Para Castañón, hay varias tareas pendientes: atender el clamor para que haya un cambio efectivo y a fondo, restablecer la confianza en las instituciones, regenerar la vida pública, implementar el Sistema Nacional Anticorrupción, y tener instancias que combatan los problemas.



Para reconstruir la confianza que se requiere en el país es importante tener en funcionamiento el Sistema Nacional Anticorrupción, reiteró. Esto también implica reconstruir la confianza, sobre todo la social y la de las instituciones, porque se ha “socavado” una brecha creciente entre la clase política y los mexicanos.



“Sería muy grave que el Sistema Nacional Anticorrupción quedara como un recurso gatopardista más, ante las circunstancias presentes, máxime cuando cuenta con elementos necesarios para dar pie a una transformación real en la política y la administración pública en México”, destacó Juan Pablo Castañón.



Además, precisó que se requiere una Secretaría de la Función Pública que sea “un órgano de control y disciplina interno efectivo y real”.



Castañón agregó que es indispensable empezar a reconstruir la confianza social y en las instituciones, que han sido socavadas hasta un punto inaceptable, con una brecha creciente entre la ciudadanía y la clase política.



“En términos prácticos: no más escándalos sin aclaración o en la impunidad. La sociedad no puede seguir cargando con los pasivos que deja la corrupción”, dijo.



En la Voz del CCE, el representante del consejo dijo que “hay un elemento común en las movilizaciones y protestas que se han dado en todo el país por parte de los más diversos sectores y grupos, suscitadas por los aumentos en los precios de la gasolina”.



“El elemento común es el hartazgo frente a la corrupción y el dispendio en el manejo de los recursos públicos en México, el clamor para que haya un cambio efectivo y a fondo en ese sentido”, subrayó el representante del sector privado.