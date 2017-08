Aumentan levemente muertes de adolescentes por sobredosis

NUEVA YORK, Nueva York (AP )

Tras años de descenso, las muertes de adolescentes en Estados Unidos a causa de sobredosis de drogas han aumentado ligeramente, dice un reporte del gobierno.



La caída en las muertes de adolescentes había sido casi el único aspecto positivo en la epidemia de opioides que ha causado un incremento de las muertes de adultos año tras año, alimentada por el abuso de analgésicos de venta bajo receta, la heroína y nuevas drogas, como fentanilo.



"Es una señal de advertencia de que necesitamos seguir prestando atención a lo que está pasando con los jóvenes”, dijo Katherine Keyes, experta en asuntos de abuso de drogas para la Universidad de Columbia, quien no participó del estudio.



No está claro por qué las muertes de adolescentes por sobredosis aumentaron en el 2015 ni si la tendencia continuará, dijo la autora principal del estudio, Sally Curtin, de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. El informe, centrado en adolescentes de entre 15 y 19 años, fue dado a conocer por los CDC el miércoles.



La tasa de muertes por sobredosis subió a 3.7 por cada 100 mil adolescentes en el 2015, comparada con 3.1 el año anterior. La mayoría de las muertes fueron causadas por heroína, dicen los autores.



Claramente, las muertes por sobredosis de drogas han sido un problema mucho menor para adolescentes que para adultos. Decenas de miles de adultos mueren cada año por sobredosis, comparado con entre 700 y 800 adolescentes.

Otra diferencia: las muertes por sobredosis entre adolescentes no han aumentado año a año.



Los investigadores de los CDC descubrieron con sorpresa que las muertes de adolescentes por sobredosis cayeron después del 2008, bajando a 3 por cada 100 mil en el período 2012-2014.



La caída se corresponde con declinaciones ya reportadas en el consumo de drogas, tabaco, alcohol y la actividad sexual entre adolescentes, dijo Keyes.



Algunos expertos dicen que esas declinaciones se relacionan con el mayor tiempo pasado en redes sociales.



El descenso fue mayor entre los varones, que representan dos terceras partes de las muertes por sobredosis entre los adolescentes. La tasa entre los varones cayó por un tercio en esos años, pero la de las mujeres se mantuvo estable.



Pero en el 2015 se produjo el aumento. La tasa entre los varones subió a 4.6 por 100 mil, de 4 el año previo. Entre las mujeres aumentó de 2.2 a 2.7. Es la mayor tasa para las adolescentes desde 1979, dijo Curtin.