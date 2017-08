Lozoya, imputado por caso Odebrecht; PGR lo cita

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Procuraduría General de la República (PGR) citó a comparecer como imputado al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht.



Funcionarios de la dependencia informaron que se giró un citatorio a Lozoya Austin como parte de la carpeta de investigación por los supuestos sobornos de más de 10 millones de dólares que habría recibido a cambio de contratos para obra pública en la refinería de Tula, Hidalgo.



Mañana comparecerá ante el Ministerio Público de la Federación, ratificó su abogado Javier Coello.



En entrevista telefónica, dijo que el ex funcionario acudirá para saber cuáles son los delitos que se le imputan en el caso de la red de corrupción de la multinacional brasileña.



“Estaremos ahí, según nos está citando el Ministerio Público de la Federación. No sé la hora, porque es medio difuso, pero ya se enterarán”, anunció desde su despacho.



El litigante comentó que una vez que conozcan las acusaciones de la PGR, si es que las hay, diseñará junto con su equipo de abogados la estrategia de defensa jurídica, lo cual podría contemplar solicitar información a la República Federativa de Brasil, de donde salieron los señalamientos contra Lozoya Austin.



Insistió en que el ex director de Pemex “está limpio” y que las informaciones difundidas en diarios mexicanos y brasileños en los últimos días sobre presuntos actos de corrupción de funcionarios y ex funcionarios de la paraestatal mexicana son “mediáticas” y sin “sustento” alguno.



Argumentó que las cuentas bancarias donde supuestamente se transfirió el dinero al ex funcionario no están a su nombre.



“Tan está limpio el señor Lozoya que ni está escondido y fue él quien a través de un escrito le solicitó la cita al procurador, Raúl Cervantes Andrade, desde mayo, donde manifestó estar a su disposición”, expuso.



“Primero vamos a enterarnos de qué pretenden acusar a Lozoya oficialmente, porque todo lo que se ha dicho son especulaciones. Las cuentas bancarias no están a su nombre”, enfatizó.



El penalista aseguró que el ex director de Pemex no se ha escondido y que tiene todo el derecho de saber de qué se le acusa.



Sobre la investigación que abrió la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) sobre el caso Odebrecht, Coello Trejo expresó que su cliente está dispuesto a comparecer ante esa instancia si es requerido.



“Que lo haga la Fepade; ya nos citarán, si es que nos citan, pero que investiguen”, aseveró.



En una carta publicada en su cuenta de Twitter, Lozoya Austin negó haber recibido los 10.5 millones de dólares como soborno de la empresa Odebrecht “directa o indirectamente” y acusó que la información difundida carece de pruebas.



Manifestó su interés de que este tema sea investigado y sancionado, pero lamentó que “esto se lleve a chismes y acusaciones sin prueba”.