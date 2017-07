Realizan consulta popular contra Maduro en Michoacán

MORELIA, Michoacán(SUN)

En total 108 ciudadanos venezolanos que radican en el estado de Michoacán fueron los que participaron en la consulta popular opositora en contra del gobierno de Nicolás Maduro y la conformación de la Asamblea Constituyente.



Para Rubén Darío Guemez Torres, coordinador del punto soberano de Morelia para la Consulta Popular de Venezuela, la respuesta de sus connacionales en los 101 países a los que se extendió "es una cachetada al gobierno de Nicolás Maduro".



"Maduro siempre dice que tiene mucha gente y que lo apoya el pueblo venezolano, pero la idea de esta consulta es que la gente se dé cuenta que no es así y que más del 80 por ciento de la población de mi país, ya está en contra del gobierno", dijo.



Guemez Torres señaló que en México se instalaron 33 puntos soberanos para la Consulta Popular de Venezuela de los cuales, seis se abrieron en la Ciudad de México, dos en Guanajuato, dos más en Guadalajara y el resto en otras entidades de la República Mexicana, como en Morelia.



En la capital michoacana, el representante del bloque opositor resaltó que fue un éxito la respuesta de sus compatriotas que radican en el estado de Michoacán, de los cuales 8 de cada 10 viven en la ciudad de Morelia.



Al final de la jornada, destacó que al principio esperaban una participación de 70 venezolanos en Morelia; sin embargo, explicó, al ver la respuesta, tuvieron que aumentar sus expectativas a 120, de los cuales emitieron su opinión 108.



Confió en que la Consulta Popular derive en muchas cosas buenas y que esto sea la bofetada final al régimen autoritario y dictatorial, reiteró.



"Es un mensaje al gobierno para demostrarle que ni en Venezuela, ni internacionalmente tiene gente; que ya es hora que deje el poder, que lo entregue y que no lo queremos, porque lo que quieren con la Asamblea Nacional Constituyente es terminarse de adueñar con el poder y acabar con la democracia nacional en Venezuela", expuso Guemez.



Explicó que esta consulta popular es un ejercicio democrático libre, hecho y financiado por los propios ciudadanos venezolanos para reiterar que el gobierno de Maduro ya no tiene fuerza ciudadana, motivo por el cual no quiere convocar a elecciones y elegir un nuevo presidente.



Detalló que en las boletas de la consulta hicieron tres preguntas, entre ellas, si los venezolanos están de acuerdo con la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente que pretende Maduro a través de un plebiscito el próximo 31 de julio, en la que todos contestaron que no.



La segunda, dijo, es en torno al papel que ha tomado la Guardia Nacional y los poderes públicos dentro de Venezuela, en la que reprobaron los crímenes de lesa humanidad cometidos por las instituciones de seguridad.



"Además quedó en evidencia que en la opinión de nosotros los ciudadanos, los poderes públicos no representan al pueblo; están representando a un solo partido político, o sea, nada más al presidente, por lo que respondimos que queremos un cambio relacionado a cómo están tomando las cosas la Guardia Nacional y los poderes públicos", añadió.



Rubén Guemez expuso finalmente que la tercera pregunta estaba relacionada a la elección de un nuevo gobierno, en el que adelantó que, en base a los informe con los que cuenta, el 80 por ciento de los que participaron se mostraron a favor de unos comicios efectivos para acabar con el régimen de Maduro.