Condados de Texas se benefician de detención de inmigrantes

AUSTIN, Texas(AP )

Varios condados de Texas han encontrado una manera para beneficiarse financieramente de colaborar con las autoridades federales en la captura y detención de inmigrantes ilegalmente en Estados Unidos.



Ocho condados se sumaron a un programa federal que permite a agentes de alguacil convertirse en agentes de inmigración certificados.



Cuatro de esos condados _junto con otros seis que no participan en el programa_ permiten a los agentes federales detener en sus celdas a inmigrantes arrestados, dijo el domingo el diario Austin American-Statesman.



Al menos 16 condados en todo el país participan en los dos programas. Recientemente, el condado de Lubbock, en Texas, comenzó a hacer que sus alguaciles se certificaran como agentes de inmigración bajo un programa llamado 287(g), por la ley que lo creó. El condado recibe además 65 dólares diarios por cada inmigrante que detiene para las autoridades de inmigración.



Con el crecimiento de las presiones federales contra la inmigración ilegal, los activistas por los derechos de los inmigrantes temen que más condados buscarán participar en ambos programas. Es "un incentivo financiero perverso", opinó Mary Small, directora de políticas de la organización Detention Watch Network, con sede en Washington.



El condado de Walker, donde está Huntsville, respondió a un vergonzoso escape de una cárcel emitiendo bonos por 20 millones de dólares en 2012 para financiar una nueva cárcel. El departamento del alguacil prometió encontrar nuevas fuentes de ingresos para compensar el costo de la instalación y comenzó a colaborar con las autoridades federales de inmigración.



"Eso les permite controlar el flujo de personas hacia la instalación de detenidos, en la que se les paga entonces por día a cambio de detener personas", dijo Small.



No obstante, en lo que concierne al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), los programas proveen "un valioso multiplicador de fuerzas" para los agentes de inmigración, dijo la vocera Sarah Rodriguez.



"Los dos procesos sin diferentes y son gobernados separadamente", dijo.



En Texas, los condados participantes en ambos programas son Lubbock, Walker, Montgomery y Smith. Los participantes en el acuerdo intergubernamental con ICE para mantener a los detenidos en cárceles municipales son Randall, Johnson, Polk, Burnet, Maverick e Hidalgo.



Al menos un alguacil, Ed Gonzalez, del condado de Harris, concluyó la participación de sus agentes en el programa 287(g) a causa de los costos, diciendo que los 10 agentes que trabajaban en el programa tenían salarios totales de 675.000 dólares anuales.



El alguacil del condado Lubbock, Kelly Rowe, rechaza la noción de que la participación de su condado en ambos programas tenga motivaciones financieras.



"Esas conversaciones se vuelven un poco exasperantes, con eso de que 287(g) tiene que ver con redadas en sitios laborales y sacar a fa miliares de sus casas", dijo. "Al final atrapamos a mucha gente en esa red (de revisar el status de inmigración de detenidos), pero no es porque salimos buscando inmigrantes. Estamos buscando centenares de libras de narcóticos que entran cada semana a nuestra comunidad".