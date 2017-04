Esposa de Duarte no es perseguida por la justicia mexicana

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Karime Macías Tubilla, esposa de Javier Duarte, no es perseguida por la justicia mexicana y puede andar libremente por el País y en cualquier territorio que desee.



Esta información fue confirmada por Alberto Elías Beltrán, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR) en conferencia de prensa desde la embajada de México en Guatemala.



El subprocurador aclaró que ni Macías Tubilla ni la familia cercana del ex Gobernador de Veracruz tienen órdenes de aprehensión.



“Karime No tiene ninguna solicitud de detención provisional dentro del proceso de extradición que se está llevando por lo que ellos están libres, no tienen ninguna situación de enfrentar a la justicia mexicana. Entonces ellos pueden moverse libremente en México y en el país que corresponda”, aclaró Alberto Elías Beltrán.



Javier Duarte de Ochoa fue detenido este sábado en Panajachel, Departamento de Sololá, en Guatemala, cuando se encontraba hospedado en la Riviera de Atitlán en compañía de su cónyuge. Karime Macías no fue detenida ni es perseguida.



“A la familia no se le está dando seguimiento ni está en proceso de extradición, su familia cercana, por eso no tenemos conocimiento ni estamos indagando su situación migratoria”, dijo en la conferencia Omar Hamid García Harfuch, titular de la AIC.



Duarte fue detenido en cumplimiento de la Notificación Roja emitida por la Interpol por la probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.



El ex mandatario ha sido notificado de la detención provisional con fines de extradición para ser presentado ante la justicia mexicana y se encuentra recluido en la cárcel del cuartel de Matamoros en tanto se lleva a cabo el proceso de extradición.