información relacionada Fotogalería Trump pide investigar financiamiento de protestas

CHICAGO (AP )

El presidente Donald Trump pidió el domingo investigar quién está financiando las protestas en que los manifestantes exigen que dé a conocer sus declaraciones de impuestos.



"Alguien debería indagar en quién está pagando por esos mítines pequeños y organizados de ayer" por las protestas, tuiteó el mandatario.



Agregó: "¡Hice algo casi imposible para un republicano: gané fácilmente el Colegio Electoral! ¿Y ahora están hablando de mis declaraciones de impuestos?"



Miles de manifestantes lanzaron consignas y portaron carteles al salir a las calles de varias ciudades de Estados Unidos el sábado para exigir que el presidente dé a conocer sus declaraciones de impuestos, a fin de que la ciudadanía pueda escudriñar sus vínculos empresariales y sus potenciales conflictos de interés.



Trump es el primer candidato de un partido importante en más de 40 años en negarse a revelar sus declaraciones fiscales, bajo el argumento de que no lo hacía porque estaba siendo auditado. Luego dijo que a los votantes no les importa.



Pero Ilene Singh indicó que el presidente está equivocado. La mujer de 71 años viajó en un autobús de Nueva Jersey a la ciudad de Nueva York con su amiga Geraldine Markowitz, de 83, para participar en la protesta.



"Estamos aquí para decir que sí nos importa", señaló Singh.

Mientras empujaba su andador, Karin Arlin, de 85 años, una sobreviviente al Holocausto que se mudó a Estados Unidos desde Alemania a los nueve años, se dijo preocupada por la dirección que la nación estadounidense está tomando.



"Uno no sabe hacia dónde va el país", declaró Arlin junto a su esposo de 89 años, que huyó de la entonces Checoslovaquia durante la Segunda Guerra Mundial. "Espero que los republicanos vean hacia dónde va".



Si bien las protestas durante el llamado Día del Impuesto se llevaron a cabo de manera pacífica, al menos cuatro personas fueron arrestadas el sábado en Berkeley, California, luego de enfrentamientos entre detractores de Trump y partidarios que realizaban marchas no relacionadas con el tema fiscal en un parque del centro de la ciudad. Después que los simpatizantes del mandatario anunciaron que sostendrían una marcha del "Día del Patriota", sus opositores decidieron hacer un evento en el mismo lugar.



Trump, que pasó la mañana en su campo de golf en Florida, evitó pasar donde estaban cientos de manifestantes cuando su caravana tomó una ruta tortuosa de regreso a Mar-A-Lago, su propiedad en Palm Beach, Florida. Los inconformes cruzaron el puente que divide West Palm Beach y Palm Beach, mientras coreaban y portaban carteles que rezaban "Regresa a Nueva York" y "¡Muestra tus impuestos!".



En Washington, D.C., una de las críticas más acérrimas de Trump en la Cámara de Representantes se dirigió a los manifestantes en el Capitolio estadounidense justo antes de que iniciaran una marcha al complejo de monumentos National Mall. La representante demócrata Maxine Waters, de California, dijo que no hay nada que impida que Trump dé a conocer su impuesto sobre la renta y que "la simple verdad es que tiene mucho qué ocultar".



Durante cuatro décadas, los presidentes y candidatos de partidos importantes han revelado parte de sus declaraciones de impuestos, a excepción de Gerald Ford. La decisión de Trump de no hacerlo ha generado dudas sobre posibles conflictos de interés.