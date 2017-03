Arremeten PRI, PAN y PRD contra AMLO por dichos contra Ejército

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD arremetieron contra el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, por descalificar al Ejército e insinuar que fueron las Fuerzas Armadas las que participaron en la desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.



El vicecoordinador del PRI en San Lázaro, Jorge Carlos Ramírez Marín, aseguró que la postura de López Obrador es esquizofrénica porque por un lado aspira a la Presidencia y a ser el comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y por otro lado las descalifica.



El priísta yucateco aseguró que el político tabasqueño tendría que aclarar primero su relación con el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca pues sí fue él quien orquestó el operativo contra los estudiantes.



“En primer lugar está absolutamente equivocado, no hay ningún hecho que pueda vincular al Ejército con alguna responsabilidad de que una persona con la que se abrazaba el sr. López Obrador, que es el presidente municipal Abarca, fue quien dirigió el ataque y es el autor. Para decir cosas tan falsas como esa, pero por otro lado, él no es nadie para calificar a las Fuerzas Armadas, es la verdad. Él es un candidato está en campaña, me parece a mí que atacar una institución de éste carácter, pues lo deja muy mal francamente”, detalló.



“¿Cómo alguien puede achacar una responsabilidad de este tamaño, en un asunto judicial ex profeso, a las Fuerzas Armadas? Cuando él al mismo tiempo es candidato, o quiere ser candidato a la presidencia de la República, todos sabemos que es menos el INE por supuesto, es de locos realmente y esto me hace pensar que estamos frente a una persona que cambia frecuentemente de ánimo, de opinión, y que esto le afecta en su comportamiento público”, definió.



Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el panista Jorge Ramos, dijo que la agenda de Morena en el tema de seguridad pública es una agenda de corte electoral, es una agenda la coyuntura de los votos y del oportunismo.



“Es muy ingrato, muy ingrato, por no decir ignorante de lo que le aportan y le han aportado las Fuerzas Armadas a este país. Hay miles y millones de familias que gracias al Ejército mexicano y a la Marina han podido recuperar su tranquilidad, su actividad económica y la pacificación básica que ocupamos en este país. Es injusto que reprobadas las autoridades civiles para brindar el servicio entran sustitutos, entran en apoyo y todavía salgan regañados y castigados, sobre todo, por alguien que no aporta no dice qué”, describió el panista Jorge Ramos.



Coincidió en que es una acusación muy seria, porque es un tema de la agenda nacional muy delicado, es prácticamente, dijo una acusación a una de las instituciones más serias, más sólidas y más congruentes con la responsabilidad de brindar seguridad.



“No lo escucho de la misma manera criticando a alcaldes a los que apoyó, gobernadores a los que apoyó que sí son los obligados originalmente. Entonces por eso el oportunismo en materia de seguridad nacional es antiético, antinacional hacerlo”, definió Ramos. Asimismo, el coordinador del PRD en San Lázaro, Francisco Martínez Neri rechazó en que se le debe culpar al Ejército de la desaparición de los 43 normalistas como lo hizo Andrés Manuel López Obrador.



En entrevista el perredista oaxaqueño aseguró que las Fuerzas Armadas están haciendo bien su trabajo y siempre tienen que ser objeto de respeto, pero hace falta dotarlos de un marco mejor para su actuación.



- ¿Es válido que López Obrador descalifique a las Fuerzas Armadas?



- No, no, no. Me parece que las Fuerzas Armadas gozan de un gran prestigio en el país. Y me parece que tiene que ser objeto de respeto permanente.