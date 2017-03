Conforman bloque contra Graco Ramírez en Morelos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, reunió a políticos, académicos y sociales que aspiran a la gubernatura del estado, para constituir un bloque opositor “contra la impunidad” en Morelos, gobernado por Graco Ramírez Garrido.



“Es un frente antigobierno, es un frente contra las decisiones que ha tomado Graco Ramírez y su hijastro Rodrigo Gayosso… Este es un mensaje político para el gobernador y su hijastro en el sentido de que no vamos a permitir que haya abusos sobre los personajes de la política, pero, sobre todo, en contra de las de las instituciones en el estado”, dijo el senador de Morena Rabindranath Salazar.



El alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, acusó al gobernador Graco Ramírez de tomar represalias contra aquellos que se “oponen a su proyecto”; por eso, subrayó, cada uno de los asistentes expuso su malestar, “porque han sido agredidos injustamente por el mandatario”.



El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera, afirmó que “más que un bloque opositor contra el gobernador, es un bloque para terminar con este estado de impunidad”.



—¿Van contra el gobernador?



—No, simplemente significa generar una gran fuerza política sacando a los grandes defraudadores de la sociedad y el estado de impunidad que pretenden construir, sostuvo.



Por su parte, el ex presidente de la Cámara de Diputados y también aspirante a la gubernatura, el panista Javier Bolaños, aseguró que el encuentro de ayer fue para reflexionar sobre las diferentes visiones que hay y cómo, desde diferentes posiciones ideológicas, se pueden sacar adelante los temas que el gobierno del estado ha dejado pendientes.



Afirmó que aunque todos los que participaron en el desayuno han tenido diferencias con el gobernador, lo que se busca es armar una agenda para encontrar soluciones. “Yo jamás perteneceré, ni firmaré, ni acompañaré un movimiento que tenga que ver con una persona o con objetivos particulares... Yo jamás acompañaré ninguna convocatoria que tenga que ver con alguna revancha de algún asunto particular”, declaró.



A la convocatoria del obispo Castro acudió el diputado federal Matías Nazario, del PRI; y Gerardo Becerra y Dagoberto Rivera Jaimes, integrantes de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos; el vicario Luis Millán, y el secretario técnico del ayuntamiento de Cuernavaca, José Manuel Sanz Rivera, además de Miguel Enrique Lucia Espejo, presidente estatal de Morena.



Con excepción del vicario, todos los asistentes mantienen diferencias políticas con el gobernador.



El diputado del PAN, Víctor Caballero, también aspirante a la gubernatura dijo que en la mesa “se habló de la realidad del estado, de lealtad, trabajar en unidad, escucharnos y respaldar al obispo porque ha trabajado desde lo pastoral. No tenemos enemigos en Morelos, queremos construir un Morelos distinto”, afirmó.



El senador Salazar Solorio agregó que la próxima semana se volverán a reunir para trabajar un documento con los puntos a tratar en este frente contra el Ejecutivo local.



Endurecen requisitos. La mayoría del Congreso de Morelos aprobó aumentar de 10 a 12 años los años de residencia efectiva para los candidatos a gobernador no nacidos en Morelos. Fueron 27 votos a favor y uno en contra del diputado del Partido Humanista, Jesús Escamilla. Los diputados también elevaron de cinco a siete el número de años de residencia para quienes aspiren al cargo de ediles y redujeron de 30 a 20 el número de diputados.