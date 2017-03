Error echa por tierra subasta petrolera

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Horas antes de vencer la fecha límite para dar a conocer los nombres de los ganadores de la primera temporada abierta de ductos de Petróleos Mexicanos, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) —responsable del proceso— y la empresa productiva de Estado reconocieron un problema de metodología en la subasta para almacenamiento y transporte de combustibles líquidos.



Ayer, se publicó que las empresas participantes en el proceso denunciaron que el error de la CRE se debió a que la subasta abrió con una tarifa casi 10 veces por debajo de los costos de Pemex.



En comunicado conjunto, las instituciones aseguraron que durante el proceso de subasta “se presentaron problemas con la metodología”.



Por ello y para evitar incumplir con sus propios lineamientos, que marcaron como fecha límite este martes 15 de marzo para la asignación de capacidad de ductos en Baja California y Sonora, el regulador dio a conocer que la subasta va a tener que repetirse y, por lo tanto, no habrá ganadores de esta primera temporada abierta.

“La temporada abierta se repondrá con un nuevo procedimiento antes de que termine marzo”, indicaron.



La CRE confirmó en el comunicado que hubo una pifia en la subasta que puso en riesgo la inversión que pretenden realizar 20 compañías que fueron precalificadas, incluidas multinacionales como Chevron Combustibles de México, Shell México, BP Estaciones y Servicios Energéticos y Tesoro Mexico Supply & Marketing, entre otras, en el sector de almacenamiento y transporte por ducto de combustibles automotores en estas dos entidades fronterizas.



En el cronograma establecido por el regulador y al cual se apegaron las empresas participantes, se fijó la fecha de asignación de capacidad para el 15 de marzo e incluso Pemex Logística anunció que los resultados de la temporada abierta se publicarían en su sitio web el miércoles 15 de marzo, lo cual no ocurrió.



Ambos organismos detallaron que en este nuevo proceso van a participar las empresas que fueron precalificadas, a las que no se les solicitará nueva documentación ni garantía.



Los servicios que se licitarán nuevamente son: Nueve sistemas de almacenamiento (Rosarito, Ensenada, Mexicali, en Baja California, y Hermosillo, Guaymas, Ciudad Obregón, Navojoa, Magdalena y Nogales, en Sonora), así como cuatro sistemas de transporte por ducto: Rosarito a Ensenada, Rosarito a Mexicali, Guaymas a Hermosillo, y Guaymas a Ciudad Obregón.



Pemex y el órgano regulador detallaron los pasos a seguir en la reposición del procedimiento, a fin de garantizar la máxima transparencia y certidumbre para los participantes.



Ayer, las empresas participantes denunciaron que el error de la CRE en la fijación de la tarifa de salida de la subasta para el almacenamiento y transporte de combustibles líquidos de Pemex no sólo retrasó el proceso, sino pudo echar abajo inversiones previstas de petroleras como BP, Chevron, Shell o Tesoro, entre otras.



La denuncia de participantes del proceso refería que esa “pifia” le restaba claridad a la subasta mediante la cual Pemex ofreció a empresas privadas sus servicios de ductos en Baja California y Sonora.



Responsables de la pifia. Las petroleras atribuyeron la responsabilidad de lo ocurrido a la CRE, que fue la encargada de determinar la tarifa mínima con la que debían ofrecerse los servicios de Pemex, y a la empresa subastadora Aklara, la cual fue contratada para dar certidumbre y transparencia al proceso.



Fuentes cercanas al proceso que pidieron el anonimato dijeron que, en su defensa, Aklara explicó que la información de las tarifas erróneas fue recibida de la CRE y que con anticipación había sido sometida para su revisión a Roberto Revilla, subdirector comercial de Pemex Logística.



Se desconoce si el funcionario informó al director general de Pemex Logística, José Ignacio Aguilar Álvarez Greaves, sobre la existencia del error. De ser así, se ignora la razón por la que no se detuvo el proceso de subasta que tiene en entredicho a una de las estrellas de la reforma energética, dijeron las fuentes.