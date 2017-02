Urgen a reforzar policías para que Ejército regrese a cuarteles

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La depuración y reforzamiento de los cuerpos policíacos del País es urgente para que el ejército salga de las calles y regrese a los cuarteles, indicó José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.



En conferencia de prensa, acusó que la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, cuya discusión y aprobación fue aplazada para abrir un periodo de consulta, busca mantener indefinidamente a las Fuerzas Armadas en las calles realizando actividades de seguridad pública.



Con esto, se estaría perpetuando la corrupción y colusión de gobernantes locales con el crimen organizado mientras que los elementos del Ejército permanecerán en riesgo de vivir un "linchamiento político" constante.



"El marco legal que discuten los legisladores no es más que un gran ejercicio de simulación para dejar todo igual, para mantener a las Fuerzas Armadas cumpliendo obligaciones que no les corresponden, para que sigan siendo objeto del perpetuo linchamiento político de sus enemigos", dijo Ortega Sánchez.



Por ello, consideró urgente la depuración y reforzamiento de las policías mexicanas para que las Fuerzas Armadas puedan entregar el país a esas corporaciones en un determinado momento.



Señaló que la Ley de Seguridad Interior debe establecer un plazo para que los elementos castrenses regresen a los cuarteles, de lo contrario, no queda claro cuándo deberán los gobernadores cumplir la obligación de integrar policías eficaces y fuertes.



"Lo que no está en la iniciativa es precisamente esos tiempos perentorios para los gobernadores para que tengan una policía eficaz y eficiente que pueda hacer frente a estas organizaciones criminales; están en la Ley de Seguridad Interior poniendo algunos límites o requisitos que se deben de acotar para que el Ejército opere, dicen las iniciativas que de manera parcial o extraordinaria y no permanente, por un tiempo determinado participarían; pero no veo ahí en esas iniciativas una obligación para que los gobernadores tengan a su policía, no veo que termine esa depuración policíaca que lleva ya 20 años y no acaba de surtir efectos", afirmó.