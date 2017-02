Ford se queda en México; abrirá 2 plantas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La compañía Ford ha anunciado que este año abrirá dos plantas en México y contemplan una inversión de 2 mil 500 millones de dólares, así lo señaló Gabriel López presidente y director de la empresa en este País.Luego de que la compañía cancelara sus planes de construir una fábrica en San Luis Potosí a un costo de mil 600 millones de dólares, dijo que esta medida obedeció a un cambio en las preferencias del consumidor hacia vehículos más grandes. "La decisión de cerrar la planta fue la correcta para los accionistas, no responde a cuestiones políticas", sostuvo el director de Ford, reporta Milenio Según comentó Gabriel López, la producción del Focus iniciará a finales de 2018 en Hermosillo y generará más de 200 empleos, y también se construirá la fábrica de motores en Chihuahua, la cual producirá motores a diesel.De igual manera, se abrirá una planta en Irapuato, Guanajuato, en la cual se harán vehículos para Estados Unidos y el resto del mundo.Las plantas ubicadas en Irapuato y Chihuahua tendrán 170 mil metros cuadrados."Ford no se va de aquí, nunca ha dicho que va a salirse", señaló el directivo. Ford en México cuenta con 125 distribuidores que en promedio generan alrededor de 12 mil empleos directos e indirectos.Corrección: La planta se construirá en Chihuahua y no en Hermosillo.