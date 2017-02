No existe una cacería de connacionales: Sada

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Si bien se han dado casos de connacionales en Estados Unidos arrestados y deportados a México, otros detenidos para seguir un proceso migratorio, no existe una cacería de mexicanos en el país vecino del Norte, aseguró el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Carlos Sada.



Preocupa, añadió, que las autoridades estadounidenses apliquen criterios diferentes a lo establecido por la ley para detener gente.



“Estamos monitoreando el número de deportaciones que se han hecho hacia México de cualquier ciudadano mexicano desde el inicio de la administración Trump (...) no tenemos una cifra creciente, sí tenemos estabilidad en cuanto al número de deportados que se han venido dando.



“No hay una cacería, lo que nos preocupa es que se apliquen criterios diferentes”, aseveró Sada.



No se puede hablar de una cacería, añadió, mientras no se tengan cifras que indiquen lo contrario.



Autoridades migratorias de Estados Unidos recién detuvieron a Daniel Ramírez Medina, de 23 años, quien está en el Programa de Acción Diferida (Daca) que permite a 740 mil jóvenes indocumentados permanecer en la Unión Americana.



Sada recordó que las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump no contemplan cambios en el programa Daca, por ello es que México pide que se aplique el Estado de derecho.



“La embajada de México en Washington hizo contacto con las autoridades (de EU) al más alto nivel posible para hacerles ver cuál es nuestro punto de vista y que nosotros, de acuerdo al derecho que nos asiste, vamos a defender a este muchacho”, expresó.



En el caso de Daniel Ramírez, dijo, se sabe que no existió el debido proceso: las autoridades migratorias ingresaron a la casa del joven sin una orden previa; se le atribuye una declaración de aceptar formar parte de una pandilla, entre otros.