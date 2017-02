Prevén recuperar 1.7 mil mdp del gobierno de Duarte

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) requirió a la administración del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, la posible recuperación de recursos por mil 787 millones 790 mil 300 pesos en los rubros de salud y educación. Al mismo tiempo, detectó subejercicios presupuestales por 30 millones 295 mil 700 pesos en programas federales relacionados con los servicios de salud.



El auditor encontró que esos subejercicios fueron de 561 mil 500 pesos del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, 26 millones 587 mil 300 pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) más intereses por un millón 774 mil 500 pesos, y un millón 372 mil 400 pesos del Seguro Médico Siglo XXI.



Además de que la Secretaría de Salud veracruzana no presentó evidencia del gasto que se hizo en el Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud 2015 por 427 millones 047 mil 300 pesos.



En su informe sobre la cuenta pública 2015, el auditor demandó la posible recuperación de mil 304 millones 55 mil 900 pesos también en salud: 109 millones 247 mil pesos del Fassa, 815 millones 062 mil 200 pesos del Seguro Popular; 300 millones 786 mil 800 pesos destinados al componente en salud del Programa de Inclusión Social (Prospera) y 78 millones 959 mil 900 pesos del Seguro Médico Siglo XXI, que se otorga a los niños de entre cero a cinco años de edad que no son derechohabientes de la seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud.



El gobierno del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, hoy prófugo, ha sido acusado de la presunta compra de medicamentos falsificados para atender a enfermos de cáncer, así como la adquisición de pruebas falsas para la detección del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).



En el sector educativo, la ASF encontró recuperaciones probables por 483 millones 734 mil 400 pesos del presupuesto federal a la educación en el estado.



La auditoría revisó 24 mil 073 millones 198 mil 300 pesos, que representó 91.7% del presupuesto asignado al estado mediante el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), esto es a la nómina magisterial.



El reporte que entregó el auditor a la Cámara de Diputados determinó que la administración duartista desvió 483.7 millones de pesos de recursos de la nómina magisterial a cuentas bancarias ilocalizables, a comisionados sindicales y trabajadores de otras dependencias, además de que no comprobó gastos operativos.