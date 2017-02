Descubren pagos ilícitos a miembros de la SNTE

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En el primer año de aplicación del Fondo de Aportaciones de la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (Fone), producto de la reforma educativa, se realizaron pagos indebidos por 963 millones 970 mil 900 pesos a comisionados en tareas políticas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y personas que no fueron localizadas en las escuelas de educación básica.



Durante ese año, señalan que los integrantes del sindicato no reportaron el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y en la nómina del magisterio se entregaron de forma extemporánea las cuotas de seguridad social.



En su reporte sobre la cuenta pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que se autorizaron pagos por 369 millones 51 mil pesos a trabajadores adscritos a dependencias cuyas funciones no estuvieron relacionadas con la educación, pagos por 563 millones 173 mil 400 pesos a comisionados del SNTE y pagos por 31 millones 746 mil 500 pesos a trabajadores que contaron con licencia por comisión sindical. “El ejercicio de los recursos registró inobservancias a la normativa, principalmente, en materia de falta de validación de la información contenida en nóminas federales correspondientes a pagos improcedentes al personal adscrito en centros de trabajo que no corresponden a educación básica”, menciona el reporte.



Advierte que se asignaron recursos “para el personal comisionado a secciones sindicales, así como pago a personal que contó con licencia por comisión sindical”. La auditoría sólo pudo validar la información de un millón 74 mil 339 personas que ocuparon un millón 747 mil 496 plazas.