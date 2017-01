Agresor de Ana Guevara acude a audiencia

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Fabián España, presunto agresor de la senadora Ana Gabriela Guevara, acudió a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en Nezahualcóyotl en compañía de su abogado para llevar a cabo la primera audiencia del caso.



Pablo Ramírez, abogado del imputado, comentó que su presencia fue de manera voluntaria, ya que nunca existió un llamamiento por parte de las autoridades.



"Venimos de manera voluntaria a comparecer ante el juez de control para conocer los hechos que se le imputan", comentó el litigante.

Fabián se negó a proporcionar su declaración a los medios de comunicación.



El abogado acusó que en el caso por las agresiones que sufrió la ex velocista el pasado 11 de diciembre en la autopista México-Toluca se han violado los derechos de su cliente al otorgar una orden de aprehensión a tres días de los hechos y una orden de cateo. Aseguró que el imputado no ha intentado evadir a la justicia.



"Jamás estuvo evadido, no tenemos ningún llamamiento por parte de la autoridad. El Ministerio Público jamás nos llamó".



Un grupo de aproximadamente 20 personas llegó a la entrada de los juzgados para apoyar a Fabián España.



"Queremos igualdad y que Ana diga la verdad", gritaron al ver a la senadora.



Al llegar, la ex medallista olímpica ingresó de manera rápida sin dar declaraciones.