Beltrones ve a México-EU como un duelo chivo-buey

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

¡No lo olvidemos este 20 de enero! pic.twitter.com/sneIIrsA4z — Manlio F. Beltrones (@MFBeltrones) 16 de enero de 2017

El ex presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones , subió a sus redes sociales un video donde lo que parece un chivo se enfrenta a un buey o toro, y a pesar de la diferencia de tamaños, el primero logra echar atrás a su rival.En su cuenta @MFBeltrones de la red social de Twitter, el también ex gobernador de Sonora subió el video de un minuto con 12 segundos de duración, y escribió: “¡No lo olvidemos este 20 de enero!”.Esto en alusión a que ese día Donald Trump tomará protesta como presidente de los Estados Unidos.Además, el video a manera de meme tiene una leyenda adicional que dice: “El tamaño no importa, lo que importa es la actitud”.En las imágenes se puede ver que inicialmente el bovino de mayor tamaño empuja sin problema al pequeño chivo, que en el contexto de Beltrones se interpreta como un Estados Unidos como potencia contra un país como México.Conforme avanzan los segundos en la grabación, el pequeño animal logra echar a lo que también parece un toro o hasta un cebú hacía atrás. En el audio se pueden escuchar las risas de las personas que atestiguan la pelea.