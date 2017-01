Prevén suban gasolinas incluso en vacaciones

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Los precios de las gasolinas no sólo aumentarán en los primeros meses del año, sino que también en las vacaciones.



De acuerdo con especialistas, se espera que para verano haya precios 4% más altos de gasolina, como ocurre en Estados Unidos.



Jesús Berumen, especialista en energía de PA Consulting México, estimó que para México este incremento se verá reflejado de manera general tanto en el verano -junio y julio- como en diciembre, cuando el consumo de combustible crece de manera importante en el País.



“Son los grandes periodos vacacionales que tenemos en México, eso hace que la demanda de combustible se incremente, pero como no incrementa la oferta o la capacidad de refinados hace que la curva de demanda se desplace, ocasionando que el precio se incremente”, explicó.



Es decir, que bajo los nuevos precios estos contarían con una estacionalidad, pues el esquema definido por la Secretaría de Hacienda es similar al que se sigue en EU.



Berumen explicó que en periodos vacacionales la demanda de gasolina sube hasta 30%, es decir que el consumo pasa de 750 mil barriles de gasolina diarios a un millón de barriles diarios en verano y en la época decembrina.



Posteriormente la expectativa es que los precios bajen 4.5% de agosto a septiembre, como ocurre en el país vecino, para reducirse 1 ó 2% mensual respecto al mes anterior.

Y nuevamente en diciembre van al alza 4%, estimó.



Luis Miguel Labardini, analista del sector energético de Marcos y Asociados, resaltó que en México estos movimientos estacionales serían más pronunciados, pues en el País el almacenamiento no supera los tres días, mientras que en EU tiene hasta 30.



“Cuando suba la demanda de inmediato se va a reflejar en el precio porque no tenemos inventarios de dónde sacar para poder cubrir esa demanda”, dijo.