Agua potable en Cuernavaca, contaminada con gasolina

CUERNAVACA, Morelos(SUN)

El director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac), José Pérez Torres, confirmó la presencia de hidrocarburo en el pozo Noria 1 del poblado de Ocotepec, norte de la capital, que abastece a 3 mil tomas, por lo que exhortó a los habitantes evitar el consumo humano.



Dijo que un estudio especializado para la búsqueda de metales o gases en el agua, determinó que sí hay contaminación de combustible, derivado del derramamiento de gasolina por las tomas clandestinas que succionan gas de los ductos de Pemex.



La presencia de gasolina en las tuberías de agua se denunció el pasado 28 de julio, por lo que el Sapac suspendió de manera temporal el servicio de distribución en el poblado de Ocotepec, a fin de realizar los estudios correspondientes.



El director del Sapac y parte del gabinete del presidente municipal, Cuauhtémoc Blanco Bravo, ofrecieron una rueda de prensa para anunciar que el pozo está contaminado por lo que dijo permanece fuera de servicio hasta que Pemex entregue el plan de contingencia para limpiar el manto.



Agregó que más tarde sostendrán una reunión con autoridades de Pemex para tomar las medidas necesarias en relación a la contaminación de agua.



Pérez Torres aseguró que hasta el momento los vecinos manifestaron problemas estomacales, pero no hay certeza que se deba al consumo de agua, no obstante conminó a no ingerir agua de la llave. El Sapac se comprometió a abastecer con agua de otros mantos y dotar de camiones pipa.



Por su parte, el director general de Protección Civil de Cuernavaca, Fernando Manrique Rivas, declaró que en los últimos meses detectaron 16 tomas ilegales que succionaban gas de los ductos de Pemex, en la zona norte de la capital.



Dijo que por ser un área boscosa, esa zona es de fácil acceso para la clandestinidad porque no hay tránsito de personas y vehículos.



El lunes el Grupo de Coordinación Morelos acordó fortalecer los operativos para inhibir el robo de combustible, detectar tomas clandestinas del hidrocarburo y detener a personas dedicadas a este delito.