Disminuyen muertes por impacto de relámpagos

Las muertes por impacto de relámpago han disminuido en Estados Unidos gracias a las campañas para concientizar al público sobre su peligro, indica un estudio.



En la década de 1940, cuando la población del país era menor, morían unas 300 personas anualmente al ser alcanzadas por los rayos de una tormenta. En lo que va de 2017 han muerto apenas 13 personas, lo que podría llevar a un mínimo histórico para final del año. Si se toma en cuenta que la población ha disminuido, la tasa de muertes por relámpagos ha disminuido en más de 40 veces desde que se comenzaron a registrar esos datos en la década de 1940.



Debido a la facilidad de llevar cámaras hoy en día, mucha más gente está captando el fenómeno en fotos, lo que ha suscitado la creencia de que se trata de una tendencia inédita. Por ejemplo el mes pasado se hicieron virales los videos de un salvavidas en Florida y de un obrero aeroportuario siendo alcanzados por rayos. Ambos sobrevivieron.



En realidad, la frecuencia de los rayos no ha cambiado, dice Paul Markowski, profesor de meteorología de la Universidad Estatal de Pensilvania.



Lo que pasa es que hoy en día la gente está más educada y sabe que cuando hay mal clima es mejor quedarse adentro. Si no estamos en la casa o en la oficina, lo más probable es que estemos en el auto. Los vehículos techados están a salvo de los rayos, dicen expertos.



"Como sociedad hoy en día pasamos menos tiempo fuera", estimó Harold Brooks, experto en tormentas severas para el Servicio Meteorológico Nacional. "Especialmente los campesinos. En la sociedad moderna, simplemente ya no hay tantos campesinos como antes”.



Hace décadas era muy común que los campesinos pasaran mucho tiempo en sus campos, desprotegidos, y por lo tanto eran el objeto más alto y más susceptibles a ser alcanzados por los rayos, dijo John Jensenius Jr., experto en la protección contra relámpagos del Servicio Nacional Meteorológico.



Eso en parte explica la disminución en las víctimas mortales de relámpagos: de un promedio anual de 329 en la década de 1940 comparado con 98 en la de 1970. Y desde entonces la cifra ha seguido cayendo: entre el 2007 y el 2016, el promedio fue de 31 al año.



También parte de la razón es que la atención médica ha mejorado muchísimo, como por ejemplo el uso de desfibriladores y de la resucitación cardiopulmonar.



Pero quizás la principal razón son las campañas de concientización colectiva sobre cómo evitar ser alcanzados por un rayo.



"Le hemos estado enseñando al público: ‘Cuando truena, todos adentro’. Es una frase que hasta un chico de 3 años puede recordar”, dijo la doctora Mary Ann Cooper, profesora de medicina de la Universidad de Illinois en Chicago.



