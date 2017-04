Tren de NY queda varado en túnel y luego ocurre estampida

NUEVA YORK, EU(AP )

Un tren con cerca de 1.200 pasajeros quedó varado en un túnel entre Nueva York y Nueva Jersey durante casi tres horas.



Lo que ya era un caos empeoró con un pandemonio luego de que la policía de la compañía ferroviaria Amtrak usó una pistola aturdidora para someter a un hombre alterado en una estación, lo que desató una estampida.



El tren operado por New Jersey Transit se descompuso la tarde del viernes en el túnel del río Hudson, cuando Amtrak experimentaba problemas de suministro eléctrico. Una portavoz de NJ Transit dijo que el tren finalmente llegó a la estación central Penn Station de Nueva York por la noche.



La multitud en la estación congestionada cayó en pánico cuando la policía de Amtrak usó una pistola Taser de electrochoques para someter a un individuo que dijeron que estaba causando problemas. La policía de Nueva York dijo que el uso de la Taser generó rumores falsos de disparos con arma de fuego en la estación.



La gente gritó y corrió, dejando la estación llena de maletas abandonadas. La tienda Macy's de las cercanías cerró temporalmente sus puertas como medida de seguridad. Un total de 16 personas sufrieron lesiones no mortales, dijo la policía.



Amtrak dijo por la noche que el hombre sometido, que no era un pasajero del tren descompuesto, estaba bajo custodia de la policía.



El apagón en el túnel provocó demoras de más de una hora en Amtrak y New Jersey Transit. El suceso ocurrió tres semanas después de que descarriló un tren de Amtrak en Penn Station y una semana después de que el descarrilamiento de un tren de New Jersey Transit obligó a cerrar ocho de las 21 vías, generando el caos en el transporte en la región. Nadie resultó lastimado en ninguno de los incidentes.



Una pasajera del tren varado el viernes, Mia Sanati, describió la escena de confusión. Dijo que ella y su esposo iban a una feria automovilística y subieron al tren en Secaucus, Nueva Jersey, la parada justo antes de Penn Station.



Relató que poco después de que el tren entró en el túnel bajo el río Hudson, se sintió un golpe y saltaron chispas. "Unos 30 segundos después, el tren se detuvo por completo", contó Sanati.



El tren quedó a oscuras salvo las luces de emergencia y se apagó el aire acondicionado, dijo Sanati, quien grabó video del vagón en penumbra. "Hacía mucho calor debido a que había una gran cantidad de gente apretada", comentó.



Los técnicos avisaron inicialmente que el tren sería remolcado y después dijeron que sería evacuado. Algunos pasajeros trataron de tomar el asunto a la ligera o cedieron sus asientos a personas que iban de pie. Otros temblaban, deambulaban y conjeturaban sobre la posibilidad de caminar por el túnel, dijo Sanati.



Estallaron los aplausos cuando se prendieron las luces y el tren volvió a andar, dijo Sanati, quien vive en Lyndhurst, Nueva Jersey.

Nancy Snyder, vocera de NJ Transit, dijo que la empresa está trabajando con Amtrak para investigar las causas del apagón.