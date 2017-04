Juez en Utah dice que obispo violador era 'un buen hombre'

PROVO, Utah(AP )

Una mujer se declaró asombrada luego que el juez que condenó a su violador lo calificó de un "buen hombre" y acotó que "a veces los hombres buenos hacen cosas malas".



Julia Kirby declaró el viernes que el juez Thomas Low parecía simpatizar más con su atacante, un ex obispo mormón, que con ella.



"Solo le importaba la persona que estaba enjuiciando y yo creo que eso es algo repugnante", dijo Kirby, de 23 años y quien dio a The Associated Press autorización para dar su nombre.



Low sentenció a Keith Robert Vallejo a un máximo de cadena perpetua esta semana, luego que un jurado lo halló culpable de 10 cargos de agresión sexual y un cargo de violación.



Kirby dijo que ella tenía 19 años cuando Vallejo, quien es pariente de ella, la manoseó varias veces cuando ella se quedó en su casa al asistir a clases en la Brigham Young University en 2013.



Kirby anunció planes de introducir una queja formal contra Low para que sea destituido como juez.



El juez ha sido duramente criticado luego de que dijo: "La corte no tiene duda de que el señor Vallejo es un hombre extraordinariamente bueno..., pero a veces los hombres buenos hacen cosas malas".



Las críticas empezaron cuando Low ordenó la libertad de Vallejo luego que fue declarado culpable por el jurado, dijo Jennifer Yim, directora ejecutiva de la Comisión Evaluadora del Sistema Judicial de Utah.



Sin embargo, la mayoría de los 40 emails, seis mensajes telefónicos y mensajes de Facebook llegaron después de que Low sentenció a Vallejo esta semana y de que pareció conmoverse durante la sesión.



Ryan McBride, el fiscal en el caso, admitió que los comentarios de Low fueron inapropiados, pero añadió que posiblemente el juez había sido influenciado por unas 50 cartas de recomendación en que se detallaban las buenas obras que realizó Vallejo. El hermano de Vallejo habló en el juicio y comparó al acusado con Jesucristo, asegurando que estaba siendo acusado injustamente, dijo McBride.