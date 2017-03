Rescatan a 3 niñas encerradas en su casa en Coahuila

SALTILLO, Coahuila(SUN)

En una casa de la colonia Analco del municipio de Ramos Arizpe, que colinda con Saltillo, tres niñas de dos, cuatro y seis años de edad que estaban encerradas en su vivienda, donde las dejó su mamá, fueron rescatadas por agentes de la Policía del Mando Único.



El hambre y el miedo que tenían porque estuvieron muchas horas solas hizo que la mayor gritara pidiendo auxilio por la ventana y fue escuchada por los vecinos, quienes llamaron a las autoridades al número de emergencias policíacas 911.



La delegada de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) en la Región Sureste de Coahuila, Irma Mayela Reyes Gómez, quien atendió el caso que recién trascendió a la opinión pública, informó que fue el 24 de febrero pasado cuando la policía preventiva le reportó este hecho y se resguardó a las menores en un albergue.



Se estima que las infantes estuvieron solas toda la noche y hasta después del mediodía del día siguiente. La madre se presentó horas después y dijo a la policía que estaba trabajando. Al parecer es operaria en una fábrica.



Explicó que a veces le toca doblar turnos y cuando sale deja a sus hijas encargadas con una vecina, lo cual fue confirmado por las personas que viven cerca de su casa.



“Las niñas, que son muy bonitas y están muy bien educadas, -aunque en ese momento tenían hambre porque no habían comido-, están bien alimentadas, no presentan problemas de desnutrición, únicamente un poco de falta de higiene”, comentó la funcionaria.



Durante 15 días estuvieron en un albergue y el 10 de marzo pasado se les trasladó a su estado de origen, precisó.



Expuso que la señora y las niñas son originarias de la ciudad de Gómez Palacio, Durango, y se buscó familia de apoyo. La abuela materna de las pequeñas solicitó les fueran entregadas y se le dejaron en forma provisional en lo que la madre lleva a cabo el proceso para recuperarlas.



“Yo las llevé a Durango y las entregué a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Durango, quien se encargará del proceso”, refirió.



Consideró que por lo que vieron en el hogar la mujer “no es mala madre”, pero lamentablemente, como le sucede a muchas mujeres, su situación económica la obligó a dejarlas para salir a ganarse el sustento, porque no hay jefe de familia que las mantenga.



Del padre de las niñas no se sabe nada. La señora es la que trabaja para el sostenimiento del hogar y, por lo que declaró a las autoridades, no sabe nada de él. Todo indica que el hombre se desobligó totalmente de su responsabilidad y no cumple con la manutención de sus hijas.



Hace justo una semana, en la sesión del miércoles pasado, el pleno del Congreso local aprobó, por unanimidad de votos, reformas legales tendientes a proteger a niñas, niños y menores de 18 años de edad, incapacitados, desvalidos o enfermos, para garantizarles su manutención y estudios hasta que sean mayores de edad y, por ende, que se les respeten sus derechos humanos.



Aunque los padres estén separados, divorciados o nunca se hayan casado, a petición de parte, (derivado de una demanda) por ordenamiento judicial se procederá al embargo precautorio de bienes de los papás desobligados que no paguen las pensiones alimenticias de sus menores hijos, o los tutores de estos, en su caso.



Si se niegan, el juez ordenará la inscripción del sentenciado en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, para proceder en consecuencia.



En Coahuila también se mantienen castigos con prisión de uno a cinco años a quienes no cumplan con el sustento de los menores, además, por mandato judicial, los padres irresponsables perderán sus derechos familiares.



“Los alimentos –casa, vestido, alimentación, servicio médico, educación-- son el deber jurídico que tiene una persona llamada deudor alimentario de proporcionar a otro, denominado acreedor alimentario todo lo necesario para subsistir, si no lo hace se incurre en la comisión de delitos”, señala la iniciativa enviada por el gobernador Rubén Moreira Valdez, al Poder Legislativo del Estado.



Esta fue avalada por la plenaria el miércoles 08 de marzo, en el marco de la celebración del “Día Internacional de la Mujer” a fin de respaldar a las madres de familia que se quedan solas con toda la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos, quienes solo tendrán que demandar para hacer valer los derechos de sus hijos.