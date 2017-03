Conversación del ladrón enamoradizo podría ser falsa

MONTERREY, Nuevo León(SUN)

Debany Chávez, la joven que compartió en su página de Facebook una supuesta conversación con un sujeto que, según dijo, después de asaltarla, pretendió enamorarla con un mensaje y conversación por redes sociales, fue acusada de tomar de otra persona un screenshot (captura de pantalla) que utilizó para contar una falsa historia y llamar la atención.



En su muro, Chávez hizo alusión al señalamiento: “Ahora resulta que me robé la captura del uei que me asaltó, que no es verdad, y que sólo lo hice por llamar la atención. Yo no lo hice con el fin de que se hiciera súper viral, y yo no busqué atención, ustedes me la dieron. Y no me robé ninguna screen, la conversación aquí la tengo hmm” (sic.).



Un usuario de redes, identificado como Carlos Geovanny, escribió: “La foto que subió la tipa esta [Debas Chávez], es un screenshot que hizo mi amiga Dil Quinnzel. A ella fue a la que asaltaron”. Además, afirmó: “El que le mandó el mensaje —como si fuera el asaltante—, fue un vecino suyo a manera de juego”, cuando se enteró que había sufrido el robo de su celular.







En la conversación que Carlos Geovanny sostuvo con Dil Quinnzel, y que otro usuario compartió en el muro de Debas Chávez, critican que haya tomado la captura de pantalla de lo que había publicado sobre la broma de su vecino, sin informar de qué se trataba.



Dil Quinnzel dijo en ese diálogo: “Lo peor es que ni siquiera fue mi real asaltante, es un vecino que se enteró que me asaltaron y me mandó mensaje en el Face haciéndose el gracioso”.







Aunque Chávez aseguró tener el chat con su asaltante y negó haberla tomado de otro muro, cuando le pidieron que la publicara, incluyendo la fecha, dijo que la habían bajado de Facebook.



Alejandro Covarrubias, diseñador experto en el manejo de tecnologías digitales, advirtió previamente de la posibilidad de que la “historia” fuera falsa, pues parecía increíble que un asaltante, a sabiendas de su delito, contactara a su víctima, y ésta en vez de denunciarlo, prefiriera publicarlo en Facebook.