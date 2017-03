Fepade confirma fraude cibernético en elecciones de Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas(SUN)

Por primera vez, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR) detectó un fraude cibernético en una elección, con lo cual Roberto Pardo Molina ganó su curul como diputado migrante en Chiapas en los comicios de julio 2015.



El ilícito involucra al menos a cinco ex consejeros generales, la secretaria técnica y el secretario ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, quienes presuntamente realizaron acciones para alterar el listado nominal y mover miles de electores residentes en la entidad como residentes en el extranjero para que votaran en las elecciones del 19 de julio de 2015.



Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía, informó en conferencia de prensa que se consiguió que el juez segundo en procesos penales federales en Chiapas liberara seis órdenes de aprehensión y dos de presentación contra los probables responsables.



Este miércoles se anunció que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplieron una orden de aprehensión en contra Margarita Esther López Morales, ex consejera, quien actualmente se desempeña como directora jurídica del Congreso del Estado.



Las órdenes de aprehensión que faltan por cumplimentar están liberadas en contra de tres ex consejeros, la titular de la Unidad Técnica de Enlace Ciudadano y encargada de la Coordinación del Voto de los Ciudadanos Chiapanecos Residentes en el Extranjeros, y el representante legal de la empresa DSI Elecciones S.A. de C.V., encargada de desarrollar un sistema electrónico de votación y padrón de chiapanecos radicados en el extranjeros.



La Fepade detectó el ilícito gracias a denuncias presentadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), el PRD, Morena y electores que no aparecían en el listado nominal.



Al checar los resultados de la elección de diputados migrantes se detectó que 55.59% de los votos fueron para el PVEM y 44.17% para el partido Mover a Chiapas y fue la primera elección de la historia en la que el PRI, PAN y PRD no recibieron un solo voto.



Los votantes extranjeros registrados para esta elección aparentemente residían en 56 países del mundo, entre los que destacan los inusuales Andorra, Bosnia, Croacia, Sri Lanka, entre otros.



López Morales fue recluida en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 14, en Chiapas; sin embargo, no se descarta que la inculpada siga el proceso en libertad al tratarse de un delito no considerado grave.