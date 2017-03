Yunes analiza moratoria de pagos de Veracruz

VERACRUZ(SUN)

Luego de haber fracasado en lograr consensos para que el Congreso del Estado le autorizara reestructurar la deuda pública de 46 mil millones de pesos, el gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares anunció que analizará "con mucha serenidad y seriedad" la propuesta del PAN y PRD para declarar al estado en moratoria de pagos.



En un mensaje dirigido a los veracruzanos, Yunes Linares anunció que en principio buscará la reestructuración de la deuda pública del estado sin la autorización del Congreso para disminuir las tasas de interés del 9.5 por ciento de 21 créditos que actualmente rondan los 42 mil millones de pesos, aunque no podrá extender los plazos.



Durante sesión del Congreso celebrada el martes, con 25 votos a favor, 25 en contra y cero abstenciones, los diputados locales desecharon la reestructuración de la deuda propuesta por Yunes Linares.



Después 45 días de jaloneo entre los grupos legislativos y tras haber pospuesto su discusión en al menos dos ocasiones, los legisladores desecharon la iniciativa del gobernador que le permitiría refinanciar la deuda con los bancos y así evitar -dijo- una crisis financiera y social



Los nueve legisladores del PRI, 12 de Morena, tres del grupo mixto Juntos por Veracruz y el del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Francisco Martínez, votaron en contra de este proyecto por el cual el Gobierno del Estado podría celebrar uno o varios refinanciamientos, por la cantidad de 46 mil millones de pesos o por el monto total de los saldos pendientes de cubrir al momento de suscribir los contratos respectivos.



Yunes señaló que se analizan todas las alternativas jurídicas y financieras para cubrir el pago de la deuda pública que le heredo el gobierno de Javier Duarte de Ochoa; aunque dijo los diputados que votaron en contra le hicieron daño a Veracruz, porque la decisión sólo beneficia a los bancos.



“No doblaré la mano ante quienes quieren que el Gobernador vaya en otra dirección. Vamos a salir adelante, haré lo que sea necesario, no descarto ninguna opción”, sentenció.



El gobernador recordó que cada día que pasa sin que el estado reestructure su deuda pública los veracruzanos deben pagar 2.5 millones de pesos debido a que los créditos tienen muy altas tasas de interés que llegan hasta el 9.5 por ciento.



“Se establecen condiciones que el Gobierno del estado no puede cumplir y que pretendían salvar a partir de la reestructuración, como el hecho de que Gobierno no podría tener deudas de corto plazo por cantidades superior a 4 mil 500 millones de pesos, a pesar de que la anterior administración subió las deudas de 3 mil 500 a 46 millones de pesos en un año y rompió con un compromiso firmado”.



Además, dijo que la calificación crediticia “A” bajó drásticamente porque actualmente se encuentra en “B-“; es decir, 10 niveles debajo de lo pactado.



Insistió en que el objetivo de la reestructuración no era crédito sino para cambiar los contratos y bajar la tasa de interés.



“En pocos meses, el estado tendría detenidas las participaciones federales en 67 por ciento; en julio las participaciones serían retenidas por la SCHP para pagar de manera anticipa créditos por 50 mil millones de pesos. En agosto el 100 por ciento de participaciones estaría retenidas y pagarían pago adelantado la deuda”.



Yunes Linares precisó que eso significa dejar de recibir 33 mil millones de pesos al año que se usan para el pago de policías, médicos, enfermeras, maestros, pagar a pensionados y para mantener al estado funcionando.



“Sin estos recursos tendríamos que cerrar escuelas, hospitales, dejar de prestar el servicio de seguridad pública; dejaríamos de tener dinero para financiar actividades del Estado. Es grave lo que hicieron ayer y contrario a los intereses de Veracruz. Lo digo con dolor porque nunca pensé que en el Congreso hubiera quienes se atrevieran a actuar en contra de los intereses”.



Consideró que, de haberse aprobado la reestructuración, se pudo haber bajado el pago de intereses hasta en mil 600 millones de pesos anuales, y que de haberse aprobado en enero habría un ahorro de 150 millones de pesos.



Anunció que seguirá con el ajuste al gasto del Gobierno estado y pidió al Congreso disminuir su presupuesto en un 50 por ciento.



Y es que dijo que los 50 diputados locales le cuestan a los veracruzanos casi 700 millones de pesos al año. “Que ajusten a la mitad su presupuesto para ahorrar 350 millones de pesos”



Pidió a los diputados a reflexionar a fin de que se reestructure y aceptar que se equivocaron, sobre todo los diputados del PRI, Verde Ecologista y Morena.



Moratoria de pagos



Por la mañana, legisladores de los grupos legislativos del PAN y del PRD en el Congreso del Estado, partidos que llevaron al poder a Yunes Linares, propusieron que el Estado se declare en suspensión de pago.



A nombre de los diputados de ambas fracciones, la coordinadora del grupo legislativo del PRD, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, precisó que ante la crisis el Gobierno del estado no está obligado a cumplir con las instituciones financieras, a quienes llamó "agiotistas", en el contexto de la crisis financiera.



“Es necesario que hoy que Veracruz atraviesa por esta situación complicada se declare a la entidad en un estado de necesidad y en ese contexto el Estado no puede proporcionar el mínimo para la tranquilidad y seguridad de los veracruzanos”, planteó la legisladora.



Luego de que no se alcanzara el consenso necesario para lograr la aprobación del proyecto de reestructuración de la deuda propuesto por el Ejecutivo, los diputados, dijo que el Gobierno está imposibilitado para enfrentar los adeudos con las entidades bancarias.



"Veracruz no está para 'aspirinas' y el Estado no puede abandonar sus obligaciones principales que tienen que ver con dar servicios a sus gobernados".



Fundamentó esta propuesta en el hecho de que mientras en otras entidades el pago de intereses por créditos es de 3.2 por ciento como Tlaxcala, en Veracruz la tasa es de 7.2 por ciento.