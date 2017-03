¿Afectará a México el alza en la tasa de interés en EU?

(SUN)

Pese al reciente incremento en la tasa de interés de referencia en Estados Unidos de un cuarto de punto para ubicarse en un rango entre 0.75% y 1.0%, su nivel sigue siendo bajo, por lo que su impacto para México todavía es marginal, comentó James Salazar, analista económico de CI Banco.



Las autoridades estadounidenses apenas están comenzando un proceso de normalización o alzas paulatinas de su tasa de referencia que todavía está muy cerca de los mínimos a los que llegó de 0.25%.



Es muy probable que en el mediano plazo, cuando ya esté arriba de 1.5% o 1.75% la tasa de interés de Estados Unidos, “a la mejor ya pudiéramos pensar ciertas afectaciones más serias para México en la parte de la evolución económica”.



Salazar destaca que la decisión de subir la tasa de referencia se toma porque la economía de Estados Unidos va relativamente bien, entonces eso son buenas noticias para las empresas mexicanas.



Independientemente que pueda aumentar un poco el costo financiero, sigue estando en niveles mínimos y dado que no se presionó el tipo de cambio, la afectación sería relativamente baja por la parte de las empresas.



Para el gobierno mexicano, el aumento sí se podría traducir en un ligero incremento en el costo financiero de su deuda externa, aunque podría ser compensado en parte por las mejoras que ha visto en lo que lleva del año el tipo de cambio.



La buena reacción del tipo de cambio a la noticia, se debió a que el alza ya estaba descontada por los mercados y porque el tono de las autoridades monetarias estadounidenses no reflejó que se vaya a acelerar el proceso de subida de tasas.



Había la expectativa de que si la economía se estaba sobre calentando, a la mejor la Fed en vez de subir tres veces este año la tasa de referencia, la subiera cuatro o cinco, al final no fue así. Al no acelerarse el proceso de normalización de la tasa de referencia, los mercados se tranquilizan.